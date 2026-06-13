Bulgarian Cartrader се завръща в София с нова музика и специален концерт
Концертът е част от турнето How To Sell Tickets Online Fast Tour 2026
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Концертът е част от турнето How To Sell Tickets Online Fast Tour 2026
На 3 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на SOFIA LIVE CLUB по покана на Sofia Live Festival
Три десетилетия след създаването си, групата продължават да бъдат една от най-оригиналните и трудно определими групи в региона
Събитието поставя акцент върху песента, която променя хода на кариерата му
Уил Холанд е една от най-интересните фигури на съвременната глобална музикална сцена
Програмата на шестото издание на фестивала е вече напълно оформена
Гласът на Jurassic 5 идва в София
На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще се превърне в епицентър на живата музика
Концертът е част от есенната клубна програма на Sofia Live Festival
Събитието ще се проведе в Sofia Live Club
Събитието е на 13 март в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival
На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас
Три дни изпълнени с музика, култура и кауза на световно ниво