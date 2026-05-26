KOVACS се завръща в София за първи клубен концерт

След впечатляващото си участие на Sofia Live Festival през 2024 г., нидерландската артистка KOVACS се завръща в София за своя първи самостоятелен клубен концерт у нас. На 3 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на SOFIA LIVE CLUB по покана на Sofia Live Festival.

Със своя плътен, тъмен и дълбоко емоционален глас KOVACS от години изгражда разпознаваем артистичен свят, в който соул, noir естетика, алтернативен поп и кинематографична драматичност се преплитат в нещо напълно нейно. Вдъхновена от артисти като Betty Davis, Etta James и Tina Turner, но също и от меланхоличната чувствителност на Amy Winehouse, Shirley Bassey и Portishead, тя създава музика, която звучи едновременно класически и съвременно.

Пробивът ѝ идва през 2014 г. с EP-то My Love, чийто едноименен сингъл се превръща в европейски хит със своя мрачен cinematic soul почерк и атмосфера, напомняща саундтрак от филм за James Bond. Само година по-късно дебютният ѝ албум Shades of Black достига №1 в Нидерландия и я отвежда на сцените на фестивали като Glastonbury, Sziget, Pinkpop, Rock Werchter и North Sea Jazz.

През годините KOVACS утвърждава репутацията си на артист с изключително въздействащо сценично присъствие и концерти, които съчетават интимност, театралност и сурова емоция. Албумите Cheap Smell (2018) и Child of Sin(2023), включващ колаборация с Till Lindemann от Rammstein, разширяват още повече нейния музикален свят с по-смели и експериментални влияния.

Концертът в София идва в особено интересен момент за артистката. През втората половина на 2026 г. KOVACS предстои да издаде нов албум, в който за първи път електронната музика заема централно място в нейния звук. Вдъхновен от индустриалната енергия на Берлин, old-school electro и футуристичната електроника от 70-те, новият материал добавя ново измерение към характерния ѝ soulful стил, без да губи неговата емоционална дълбочина и усещане за носталгия.

Завръщането ѝ в София обещава много повече от концерт, това ще бъде рядка възможност публиката да преживее отблизо артист, който превръща всяка песен в кинематографичен разказ, а всяко изпълнение в интензивно и хипнотизиращо сценично преживяване.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 40 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 3-ти юни стартира продажбата на билети на редовна цена от € 45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 20ч.

Начало: 21ч.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/.

