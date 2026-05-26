Хелена Бонам Картър на 60: „Днес съм по-щастлива, отколкото като млада“

Аз съм много по-щастлива сега, отколкото в младините си, казва Хелена Бонам Картър, която днес навършва 60 години.

Родена на 26 май 1966 г. в Лондон, с мрачната си естетика британската актриса внася стил и характер в роли, вариращи от исторически филми до съвременна фантастика, пише енциклопедия „Британика“, пише БТА.

В интервю за предаването Woman's Hour по радио Би Би Си Хелена Бонам Картър коментира, че вече всичко е концентрирано върху стремежа за вечна младост и към това как да избегнем остаряването. По думите ѝ „остаряване“ се е превърнала в мръсна дума, която много хора избягват да споменават и дори се срамуват от нея.

Актрисата смята, че би било добре, ако променим правилата в обществото и кажем с гордост, че сме достигнали до най-доброто си ниво в 60-те ни години. „Постигнали сме всичко и вече управляваме живота си“, каза Картър. Тя призна, че е от хората, които са много по-щастливи сега, отколкото в младините си и добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна.

„Национално богатство“ е преекспонирана фраза, но е невъзможно да не изплува в съзнанието ви, когато срещнете Хелена Бонам Картър. Облечена в елек и сако на Вивиан Уестууд с дълбоко деколте, с емблематичните си кестеняви къдрици, вдигнати на небрежен кок тип „птиче гнездо“, тя е олицетворение едновременно на елегантното и ексцентричното“. Така през април 2011 г. британското списание „Стайлист“ представя актрисата, която тогава дава интервю за изданието.

Чикагската обществена библиотека откроява на сайта си няколко филма, свързани с кинокариерата на Хелена Бонам Картър. Първият е „Крилете на гълъбицата“ (1997), като за ролята си във филма тя получава номинация за „Оскар“ за най-добра актриса. На второ място е „Боен клуб“ (1999) – превъплъщението ѝ в този филм е определяно като култово, се отбелязва на сайта на библиотеката. На трето място е филмовата поредица за Хари Потър, където Картър играе садистичната Белатрикс Лестранж в четири от филмите. „Речта на краля“ (2010) носи на актрисата втора номинация за „Оскар“ за ролята й на кралицата майка Елизабет. И ако в Холивуд не получава статуетка, то Британската академия за филмово и телевизионно изкуство оценява сложната й роля в „Речта на краля" и й присъжда наградата БАФТА за най-добра поддържаща женска роля, пише „Гардиън“.

