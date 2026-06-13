Хелена Бонам Картър на 60: „Днес съм по-щастлива, отколкото като млада“
Добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна
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Добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна
Самопризнанията на певицата-риалити звезда
Не са ме набили, трудна работа би било това, аз нали имам частна армия, пошегува се той
Отчаяна е от личния си живот
Медиите ме преследват заради катастрофалния ми личен живот, споделя актьорът
Легендата на световния футбол Христо Стоичков разкри, че преди е бил много ревнив баща. Пред bTV Камата разкри и по какъв начин тества кандидат-зетьов...
"15 години не съм влизал в магазин" призна при последните лични въпроси премиерът Бойко Борисов при гостуването си в Нова ТВ. Той обясни, че когато му...