Нина Добрев с мистериозен мъж в Ню Йорк

Канадската актриса от български произход Нина Добрев отново попадна в центъра на вниманието, след като беше засечена да се разхожда в Ню Йорк с модела Дъглас Джоузеф и кучето си Маверик, предава vesti.bg.

Кадрите бързо привлекоха вниманието на феновете в интернет, тъй като Добрев пази личния си живот в тайна след раздялата си с Шон Уайт през септември 2025 г. Актрисата не е коментирала новите снимки и излизането им не потвърждава романс, но феновете вече следят двойката отблизо.

Изданието „Just Jared“ съобщи, че 37-годишната Добрев е била забелязана да се разхожда из Ню Йорк с Джоузеф тази седмица. Медията посочва, че снимката се е появила първо в платформата DeuxMoi, след като фен е изпратил информация за срещата им.

Феновете описват Джоузеф като „мистериозен мъж“ и го нарекоха „с цялото ми уважение, най-горещият мъж, когото някога съм виждал... перфектна партия“.

По-късно DeuxMoi идентифицира мъжа като Дъглас Джоузеф, известен още като Дъги Джоузеф. „Just Jared“ отбелязва, че Добрев го следва в Instagram. Изданието допълва, че според някои фенове двамата са просто приятели, докато други смятат, че съвместната им поява може да подсказва нещо повече.

Профил в платформата X (бившия Twitter) също сподели кадъра и написа: „Нина Добрев и Дъглас Джоузеф бяха фотографирани заедно в Ню Йорк с Маверик“.

Джоузеф работи като модел и е съосновател на „Bondi Skin Co.“ – бранд за мъжка козметика. „Just Jared“ съобщи още, че близката приятелка на Добрев – Джулиан Хъф – също го следва в Instagram, което наля допълнително масло в огъня на онлайн дискусиите.

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