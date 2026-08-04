Криптоархеолози се ровят в бунището, търсят милиарди

Докато световните финансови пазари следят ежедневните трусове в котировките на криптовалутите, в технологичния сектор тихо се зароди една изцяло нова и необичайна професия – тази на дигиталните археолози. Това са софтуерни инженери, експерти по киберсигурност и специализирани разбивачи на шифри, чиято единствена цел е да изкопаят или отключат биткойни на стойност стотици милиарди долари, изгубени в дигиталната ера.

Последните блокчейн анализи показват, че около 20 на сто от всички съществуващи биткойни в момента са безнадеждно изгубени. Те почиват в дигитални портфейли със забравени пароли или върху захвърлени на боклука твърди дискове от времето, когато криптовалутата струваше едва няколко цента.

Драмата на едно сметище за половин милиард

Най-емблематичният случай в криптосвета остава този на британския ИТ инженер Джеймс Хауълс от град Нюпорт. През 2013 г. по време на рутинно почистване на дома си той по погрешка изхвърля в кофата за боклук твърд диск, съдържащ частните ключове за 8000 биткойна. Тогава сумата изглежда пренебрежима, но днес стойността на това парче метал надхвърля космическите 500 милиона долара.

От тогава до днес Хауълс води изтощителна съдебна и административна битка с градския съвет на Нюпорт за разрешение да разкопае местното сметище. Инженерът дори привлече консорциум от международни инвеститори и експерти по изкуствен интелект. Той предлага проект за сканиране на боклука с роботизирани кучета и AI системи, като обещава да дари голяма част от средствата за местната общност, но властите категорично отказват от съображения за екологична сигурност. Така едно от най-големите съвременни съкровища остава заровено под тонове битови отпадъци.

Лазери и течен азот срещу саморазрушаващи се чипове

За хората, които са запазили хардуерните си носители, но са изгубили кодовете за достъп, спасението се крие в специализирани лаборатории за дигитална криминалистика. Програмисти и бели хакери в Калифорния и Цюрих извършват истински “хирургически операции” върху криптирани флашки от типа IronKey. Тези устройства притежават жестока защита и се самоизтриват завинаги след точно 10 грешни опита за въвеждане на паролата.

Сред клиентите на подобни услуги е германският програмист Стефан Томас, който притежава такова устройство със 7002 биткойна. Той вече е изразходвал осем от своите опити и е само на две крачки от пълното заличаване на състоянието си. За да спасят такива активи, дигиталните археолози използват течен азот, за да „приспят“ защитните механизми на чипа, и ползват лазери, с които се опитват да прочетат паметта на молекулярно ниво, преди устройството да отчете грешен код.

Децентрализацията на криптовалутата е тяхната гробница

Големият парадокс на блокчейн технологията се крие в нейната най-голяма сила - абсолютната и безкомпромисна сигурност. В традиционния финансов свят банковата система винаги може да потвърди самоличността на клиента и да възстанови достъпа до парите му. В децентрализирания свят на криптовалутите обаче няма мениджъри, няма обслужване на клиенти и няма бутон за забравена парола.

Когато частният ключ бъде изгубен, математическият алгоритъм заключва средствата завинаги. Те остават напълно видими за целия свят в публичния регистър, но никой никога не може да ги премести. Така милиарди долари остават блокирани в мрежата като потънали испански галеони на дъното на океана, превръщайки криптоархеологията в най-доходоносния, но и най-несигурен лов на съкровища на XXI век.

Какво работи съвременния Индиана Джоунс в дигиталния свят

Докато класическите археолози използват четки и лопати, за да разкриват древни градове, изцяло новата и високоплатена професия пренаписва представата за лов на съкровища. Криптоархеолозите са експерти по киберсигурност, софтуерни инженери и криптографи, чиято единствена мисия е да изравят изгубени дигитални богатства в блокчейн ерата. Според пазарни проучвания около 20% от всички съществуващи биткойни са безнадеждно изгубени в блокирани портфейли, чиито пароли са забравени, или на изхвърлени носители на памет. При сегашните космически цени на криптовалутите, това са стотици милиарди долари, чакащи своите дигитални откриватели.

Криптоархеолозите не копаят в земята, а в дигиталния отпадък на човечеството. Техните “археологически обекти” са стари семейни компютри, повредени флашки, прашни твърди дискове и кодове, написани на парчета хартия преди десетилетие.

Основните им задачи включват физическо възстановяване на данни от изгорели или деформирани чипове на стари хардуерни портфейли. Или използване на суперкомпютри за разбиване на забравени пароли чрез усъвършенствани алгоритми и частични спомени на собствениците. Те също така проследяват и трансакции в блокчейн мрежата, за да идентифицират “изоставени” портфейли, чиито притежатели са мъртви или са изгубили достъп.

Занаятът им е изключително доходоносен. Повечето от тези специалисти работят срещу процент от намереното богатство, който често варира между 20% и 30% от стойността на отключения портфейл.

Мъртвите милиардери и техните тайни

Най-голямата и мрачна енигма за криптоархеолозите са богатствата на внезапно починали предприемачи, които са отнесли дигиталните си ключове в гроба. Класическият и най-скандален случай в индустрията е този с Джералд Котън, 30-годишният основател на най-голямата канадска криптоборса QuadrigaCX. През 2018 г. той умира мистериозно в Индия, оставяйки над 100 000 клиенти без достъп до близо 190 милиона долара. Котън е бил единственият човек, притежаващ паролите за така наречените студени портфейли на компанията. Години наред дигитални детективи и криптоархеолози се опитват да разбият кодовете му или да докажат, че смъртта му е фалшифицирана, за да скрие парите.

Друг подобен случай е с криптоинфлуенсъра и милионер Мирча Попеску, който се удави в Коста Рика през 2021 г., оставяйки след себе си слухове за биткойни на стойност над 1 милиард долара, до които никой негов наследник няма достъп поради липса на частни ключове.

Всеки търси богатството на създателя на биткойна Сатоши Накамото

За криптоархеолозите Свещеният Граал е портфейлът на мистериозния създател на Биткойн, известен под псевдонима Сатоши Накамото. Смята се, че в първите месеци от създаването на мрежата той е изкопал около 1.1 милиона биткойна, разпръснати в хиляди адреси. Тези монети не са докосвани повече от 15 години. Ако Сатоши е мъртъв и не е оставил ключовете на никого, това е най-голямото скрито съкровище в човешката история, надхвърлящо стойността на десетки милиарди долари. Всеки криптоархеолог мечтае за деня, в който технологиите ще напреднат толкова, че да позволят „дигитални разкопки“ на тези първи, недосегаеми блокове от веригата.