Нова силна магнитна буря ни мъчи два дни

Нова силна магнитна буря удря Земята на 4 август. Ефектите й ще се усещат два дни и метеочувствителните хора могат да изпитат редица симптоми, като главоболие или мигрена, умора и други.

4-5 август - Силна геомагнитна буря

Очаква се мощна слънчева буря да достигне Земята, като геомагнитната активност ще се повиши до силно ниво. Това са дни, в които е най-вероятно да се появят главоболие, световъртеж, умора и внезапни колебания в кръвното налягане. Лекарите съветват да бъдете особено внимателни и да избягвате излишни физически натоварвания.

6-8 август - Спокойни геомагнитни условия

Очаква се слънчевата активност да намалее, а магнитосферата на Земята да се стабилизира. Това ще бъдат най-подходящите дни за тренировки, пътувания, дейности на открито и справяне с по-сложни задачи.

Как да намалите въздействието на магнитни бури

Въпреки че е невъзможно да предотвратим слънчевите бури, има няколко начина да помогнете на тялото си да се справи с допълнителния стрес: