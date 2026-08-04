Нова силна магнитна буря ни мъчи два дни

Нова силна магнитна буря удря Земята на 4 август. Ефектите й ще се усещат два дни и метеочувствителните хора могат да изпитат редица симптоми, като главоболие или мигрена, умора и други.
4-5 август - Силна геомагнитна буря
Очаква се мощна слънчева буря да достигне Земята, като геомагнитната активност ще се повиши до силно ниво. Това са дни, в които е най-вероятно да се появят главоболие, световъртеж, умора и внезапни колебания в кръвното налягане. Лекарите съветват да бъдете особено внимателни и да избягвате излишни физически натоварвания.
6-8 август - Спокойни геомагнитни условия
Очаква се слънчевата активност да намалее, а магнитосферата на Земята да се стабилизира. Това ще бъдат най-подходящите дни за тренировки, пътувания, дейности на открито и справяне с по-сложни задачи.
Как да намалите въздействието на магнитни бури
Въпреки че е невъзможно да предотвратим слънчевите бури, има няколко начина да помогнете на тялото си да се справи с допълнителния стрес:
Следете кръвното си налягане. Контролирайте го внимателно, особено ако имате хронично заболяване. Уверете се, че разполагате с необходимите лекарства под ръка, и проверявайте стойностите си редовно.
Останете добре хидратирани. Пийте достатъчно вода. Експертите препоръчват също така да избягвате силното кафе, енергийните напитки и алкохола за няколко дни, като ги замените с билков чай.
Осигурете си почивка. Преди периоди на интензивна геомагнитна активност се опитайте да спите повече, за да дадете на тялото си достатъчно време за възстановяване.
Намалете натоварването. Добра идея е да отложите тежките тренировки и стресовите ситуации, докато спокойните геомагнитни условия се върнат.