Корона, злато и диаманти за Мис Созопол 2026

Злато, диаманти и бляскава корона очакват най-красивите участнички в конкурса „Мис Созопол 2026“. Победителката и нейните подгласнички ще получат луксозни бижута от Goto Jewellery and Diamonds. Големият финал ще се проведе тази събота, 8 август, от 19:00 часа в замъка „Влюбен във вятъра“ край село Равадиново. Носителката на титлата ще представи Созопол и на националния конкурс „Мис България“ през есента в София.

Единадесет топ красавици ще излязат на сцената в оспорваната надпревара за короната. Те ще дефилират в три тура, които ще покажат различни страни от тяхната визия и присъствие.

В първата част участничките ще представят спортно-елегантни тоалети на Alex Frumasaki. След това ще се появят по бански костюми, а кулминацията ще бъде дефилето с официалните рокли на „Тонена“.

За безупречния външен вид на претендентките ще се погрижат професионалистите от GAÈ Beauty Makeup Academy, начело с Габриела Иванова. Академията е официалният гримьор на конкурса и ще подготви участничките за всяко от трите им излизания на сцената.

Прическите на финалистките са поверени на Тодор Тодоров от студио „Екстраваганза“. Организаторите отправят специални благодарности и към Christian of Roma за подкрепата и съдействието при осигуряването на професионалния фризьорски екип.

Освен короната, златните бижута с диаманти и множеството подаръци победителката ще получи и правото да представлява Созопол на националната надпревара „Мис България“. Конкурсът ще се проведе през есента в София и ще събере носителките на регионални титли от цялата страна.