Избяга от Силициевата долина. Потопи се в готическия лукс
Имението от 19-и век се намира в Ирландия
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Имението от 19-и век се намира в Ирландия
Единадесет красавици ще се борят за титлата и място в националния конкурс Мис България
Според местните легенди в него обитават няколко духа
Преди векове там са живеели графове и премиери, днес е потънал в руини
Мисия „Червено“: красота, огън и стил край морето
Конкурсът Мис созопол 2025 ще премине под знака на Код Червено
Актьорът и моделката ще си кажат ДА в замък
Участващите момичета ще минат през три тура на конкурса
Официалната церемония ще се състои в емблематичния замък "Влюбен във вятъра" в Равадиново
Конкурсът Мис Созопол, който е част от веригата Мис България, се провежда вече повече от 10 години
След решението и за развод
Обиколките ще се организират преди крал Чарлз III и кралица Камила да пристигнат
Купувачът е неизвестен
Наричан още „Влюбен във вятъра“
Цената на двореца, който е атракцията на Боровец, вече падна
Зашеметяваща крепост
Ще участват и редица други милиардери и холивудски звезди
Милиардерът пристигна с луксозната си 107-метрова яхта "Лана"
А. А. Милн играел на моста със сина си
В покрайнините на френската столица Париж