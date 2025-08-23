Легендарен замък в Шотландия се срути

Един от легендарните замъци в Шотландия, вдигнат от именития Робърт Адам през 18 век, в който са живеели графове, банкери и премиери, днес отива в историята, потънал в руини.

Години наред никой не успя да го възстанови, свален е от продажба, забранено е да се влиза заради падащи стени и мазилка.

Замъкът Далкухаран е кацнал на скалите на Ейршир между Гирван и Търнбъри, на западния бряг на Шотландия, на около 50 мили южно от Глазгоу.

Това славно имение от 260 хектара

е било собственост на Дейвид Кенеди, 10-ти граф на Касилис – човек, който искал да впечатли с богатството и статуса си. Имало е разкошен парк, засаден с иглолистни дървета и букове, изваяно пясъчно крайбрежие, осеяно с пещери, лебедово езерце, ледена къща, пищни официални градини и оранжерии, пълни с плодове.

Само на няколко мили се намира известния замък Кълзийн, който се води за един от архитектурните скъпоценни камъни на Шотландия и дори е изобразен на шотландска банкнота от 5 паунда. За разлика от този шедьовър на Робърт Адам, другият – Далкухаран, остава в забвение заради тъжната си съдба.

Известният строител влага в него всичко от себе си, защото е женен за племенницата на графа. Замъкът е построен за 5 години, на четири етажа, в класически стил - с кръгла бастионна кула и изглед към водата Гирван.

Когато е завършен през 1790 г., Томас Кенеди се изнася от стария замък (съвсем наблизо, също в руини) и отглежда там децата и внуците си. Век по-късно, замъкът разцъфтява и е разширен през 1881 г. от внука му - Франсис Кенеди. Разходите за ремонта и поддръжката обаче се оказват толкова големи, че почти фалират семейството. Така, от края на 19 век замъкът започва да се отдава под наем и там се нанася Аскуит, прадядото на холивудската звезда Хелена Картър, който впоследствие става най-дълго управлявалия премиер на Великобритания след Маргарет Тачър.

Твърди, че именно в това имение се развива действието в известната книга на Джон Бюкан „39-те стъпала“.

Един от най-титулуваните английски писатели на 20-ти век

е бил приятел на сина на премиера Аскуит и е писал романа в зелената градина, пълна с клематис и букови дръвчета.

В крайна сметка семейство Кенеди успява да се отърве от имота и той минава в ръцете на няколко бизнесмени, никой от които не успява да издържи на скъпата поддръжка. Наложило се през 1957 година да бъде премахнат оловния покрив, за да го обявят за необитаем и да избегнат плащането на такси.

И това не помага. От четвърт век той е необитаем. През всичките тези години купища инвеститори правят проекти – за голф игрища, хотели, ваканционни къщи. Нито една от сградите, която е планирана от 1990 г. насам, никога не е построена.

Изоставеният замък

През юни 2019 г. цялото имение от 260 акра беше обявено за продажба за 800 000 паунда. След като никой не го купи, днес вече официално се превръща в дом на призраци и сенки, влизайки в категорията "средновековни руини с продуктивна земеделска земя, зрели гори и редица по-малки възможности за развитие". Последното може би се отнася до различни изоставени и полуизоставени сгради, включително останки от вила, конюшня, каменна селска къща и стопански постройки.

Двама англичани, любители на приключения, това лято отишли да видят замъка и записаха: Не можахме да устоим на привлекателността да изследваме изоставен замък, въпреки първоначалните ни опасения. Независимо от руините, той привлича с мистика, предизвиквайки мечти за това, което някога е било и тъга за това, че никога повече няма да бъде сред архитектурните чудеса на Шотландия.

