Изненадата! Как хванаха Виктория Петрова

Обичано лице от родния ефир отново стана повод за коментари.

Виктория Петрова отиде на пазар с майка си в голям столичен супермаркет. Водещата на централните информационни емисии на Би Ти Ви говореше тихо в магазина и гледаше да не се набива на очи, но силният й грим привличаше погледите на персонала и клиентите. Тв звездата не излиза никъде без макиаж – така е още от младежките й години.

Майка и дъщеря явно се хранят здравословно, защото напълниха количката си с плодове, много зеленчуци и млечни продукти. Двете подминаха на бърз ход щандовете със сладки изкушения и вредни солени снаксове, а не погледнаха и месото и колбасите. След като приключиха с пазара, дамите занесоха провизиите до джипа на Виктория и с автомобила се отправиха към дома й.

Родителите на синеоката водеща са разведени и не живеят заедно от години. Новинарката често кани майка си в жилището си в София, та възрастната жена да не се чувства самотна. Така двете хем прекарват доста време заедно, хем родителката помага на тв звездата в домакинската работа и готвенето.

47-годишната журналистка обикновено носи перука навсякъде, но в супермаркета беше със собствената си коса. Кичурите й не изглеждаха проскубани – сигурно са се възстановили с помощта на витамини и балсами.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com