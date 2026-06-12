Изненадата! Как хванаха Виктория Петрова
Журналистката реши да промени имиджа си
Следете всички новини, анализи и коментари за Виктория Петрова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Журналистката реши да промени имиджа си
Хубавата водеща май прекали с комплиментите
Дали има начало на нова романтична история
Мнозина от тях посочват проблема
Какво призна самата тв водеща
Тя изглежда много свежо, а зрителите я ласкаят
Водещата се завърна след почивката си с нова визия
Дали най-после е случила на човек
Какво се случи на тв водещата
Какво следва за популярната водеща
Новинарката излиза със заможен бизнесмен
Какво става в живота на красивата водеща
Как изглежда тв водещата сега
Водещата спазва лунния режим
Водещата слезе от ефир преди броени дни
Твърди се, че е бременна
Спортният министър Красен Кралев и телевизионната водеща Виктория Петрова се показаха в зала "Балканстрой" в Плевен, където посетиха финала за Купата...