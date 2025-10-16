Строят гимназия без аналог в България

Иновативна и съвременна сграда с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация - така ще изглежда новата база на Математическата гимназия в Пловдив „Акад. Кирил Попов“ според идейния проект за сградата, представен в Община Пловдив от кмета на града Костадин Димитров, заместника му Владимир Темелков и архитект Тодор Абаджиев.

На представянето присъстваха директорът на гимназията Веселина Карапеева, както и родители на деца, които учат в МГ „Акад. Кирил Попов“, съобщиха от Общината.

Идейната разработка на архитект Абаджиев и екипа му предлага модерна образователна инфраструктура без аналог в Пловдив и България с 64 класни стаи за 1350 ученици, които да се обучават в една смяна. Новият корпус ще има още специализирани кабинети, лаборатории и административна зона с кабинети за директори и учители, която ще е разположена между двете основни сгради.

Дворът ще бъде озеленен и оборудван не само с физкултурен салон и игрища, но и с няколко зони за отдих, рекреация и социализация на учениците. „От 80-те години на миналия век се говори за нова сграда на Математическата гимназия в Пловдив и се радвам, че вече вървим към реализацията ѝ.

Домът на пловдивските математици ще бъде модерен, ще отговаря на всички изисквания на съвременното образование. Имаме осигурено финансиране за стартиране на проекта, това са 7,5 млн. лв. по програмата на Министерството на образованието“, заяви кметът Костадин Димитров и допълни, че изграждането на сградата е разделено на етапи.

При реализиране на първия всички деца, които в момента учат в гимназията, ще могат да бъдат преместени в новия корпус. „Сградата представлява сърце (учебните корпуси), лице (административната зона) и мостове“, описа проекта архитект Тодор Абаджиев. За изработката на проекта той и екипът му са посетили 7 държави и над 20 училища, за да почерпят практики и опит.

Заместник-кметът по образование Владимир Темелков прогнозира, че през пролетта на следващата година може да се направи първа копка на новата сграда и да се изгради до кота 0, а междувременно ще се изготвят идеен и технически проект. „За начало имаме, както каза кметът, осигурени 7,5 млн. лв. Ще търсим финансиране за завършването на проекта“, допълни още той.

Строителството на кампуса ще бъде разделено на четири етапа. В първия ще се изгради единият корпус и административната зона. Вторият корпус ще е в следващия етап, третият включва изграждането на зоните за хранене и рекреация, а четвъртият - голяма многофункционална аула със сцена и седящи места за събития. Цялото строителство по най-нова и съвременна технология - чрез т.нар. видим бетон, което позволява и бърза работа.

