Ученици от СПГ „Княгиня Евдокия“ погледнаха към бъдещата си кариера
Единадесетокласници влязоха в централата на Vivacom, за да се срещнат с реалния бизнес, модерните технологии и хората зад тях
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Единадесетокласници влязоха в централата на Vivacom, за да се срещнат с реалния бизнес, модерните технологии и хората зад тях
Заподозреният е задържан. Според първоначалната информация е действал сам
„Профилираната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ е първото педагогическо училище в България
Направиха първа копка на математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“
През тази учебна година компанията развива дуалната си програма съвместно със седем училища в страната
Технологии има, но без работа с учениците и родителите рискът остава огромен
Строителството на кампуса ще бъде разделено на четири етапа
Гимназията в Бобов дол е на повече от 100 години и е сред символите на града
Възмущение у родителите буди фактът, че нападателят не е отстранен от учебни занятия
Решението ще бъде взето на 1 септември
Възстановяват Тревненската школа
Огнената стихия нанесе щети в Националната гимназия за приложни изкуства
Закупен е за 1.3 милиона долара
От Втора английска гимназия веднага са сезирали полицията за вандалския акт
Доналд Тръмп нарече извършителя на масовото убийство "болно и откачено чудовище"
Първата копка ще направи министърът на образованието
Жертвата е 14-годишен тийнейджър, а извършителите са негови съученици
Проектът се реализира с подкрепата на Yettel. Насочен е към учениците в гимназиален етап
Излязоха резултатите от четвъртото класиране за прием след седми клас
Патрулки влязоха с бясна скорост в района на училището