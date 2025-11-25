Училищен директор за кибертормоза: Истинската трудност е да достигнем до децата навреме

Кибертормозът се превръща в опасна част от ежедневието на учениците, поставяйки пред училищата и институциите нови и все по-сериозни предизвикателства. Това предупреждава директорът на Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив Любомира Вълкова. По думите ѝ дигиталните заплахи изискват бърза реакция и системна подкрепа, за да не се стигне до необратими последици за психичното и физическото здраве на децата.

Нарастваща заплаха

Вълкова отбелязва, че темата за кибертормоза вече не може да бъде подминавана. Тя засяга директно учениците и се проявява чрез съзнателни обиди, заплахи или тормоз, осъществявани чрез дигитални средства. Въпреки че доскоро това изглеждаше като изолиран проблем, днес той се случва в социалните мрежи, в платформите за съобщения, в онлайн игрите и чатовете, които децата използват ежедневно.

Развитието на технологиите прави тези посегателства бързи, масирани и трудни за разпознаване от възрастните. „Това става част от нашето ежедневие благодарение на бурното развитие на технологиите“, посочва директорът.

Технологични решения и дигитални правила в училище

По думите на Вълкова гимназията й е приложила поредица от мерки за ограничаване на риска. В сградата са инсталирани рутери със защитен софтуер и инструменти за безопасност. Действа софтуер за мониторинг и филтриране на съдържание. Интернет мрежата е разделена на четири подмрежи за ученици, учители, администрация и мениджмънт.

Всичко това е подкрепено от вътрешни правила за мрежова информационна сигурност, които регламентират информационния поток. Всеки специализиран кабинет, включително компютърните зали, има собствени правила за работа с интернет. В тях се отчитат и правните аспекти на дигиталната употреба.

Вълкова подчертава, че защитата на личните данни е механизъм, който всички трябва да използват. „Дотук обаче е лесната част. Лесно е да се осигури технологично решение, лесно е да се разработят различните политики, правила и документи“, казва тя.

Най-трудната битка е работата с децата

В училище психологът и педагогическият съветник имат ключова роля. При постъпване на нови ученици, особено в осми клас, които са най-малките за гимназията в Пловдив, те преминават през обучение за разпознаване на формите на кибертормоз, за рисковите онлайн поведения и механизмите за дигитална комуникация.

Основният фокус е върху уменията за търсене на помощ и изграждането на доверие между ученици и специалисти. Именно това доверие може да предотврати трагедии.

Особено внимание се отделя на етичните норми и онлайн агресията. Подкрепа оказва и ученическият съвет, който реализира информационни кампании за дигитална култура и отговорно поведение в мрежата.

„Трудната част е работата с децата“, подчертава Вълкова, защото проблемите често се крият зад усмивки и мълчание.

Необходимост от партньорство с институции и родители

Сътрудничеството с институциите е задължително. Училището работи активно с Държавната агенция за закрила на детето, полицията и местни организации. Защитата на учениците се гради и върху силно участие на родителите.

„Родителите са изключително важен елемент за безопасността на учениците. Те са първите хора, към които се обръщаме за съдействие, за да можем да предотвратим нещо по-сериозно“, подчертава директорът.

Според нея учениците трябва да участват пряко в разработването на правилата, за да ги възприемат като свои. Успоредно с това е необходимо постоянно обучение на учители и служители.

