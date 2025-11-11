Киберзащитници

Милена Йолдова, РУО: Ще се отзовем на всяко предложение в борбата с кибертормоза

Децата са много уязвими, затова трябва да ги опазим, каза още тя

Милена Йолдова, РУО: Ще се отзовем на всяко предложение в борбата с кибертормоза
11 ное 25 | 13:51
122
Фатме Мустафова

„Основното начало, от което трябва да започнем, е превенцията. Педагозите доста често са сами.“

Това заяви Милена Йолдова, началник на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Стара Загора.

Йолдова подчерта, че децата често прекарват значителна част от времето си в дигитална среда, където възниква и голяма част от случаите на кибертормоз. „Кибертормозът се случва в тяхното свободно време и в семейна среда, а след това се пренася в училище“, отбеляза тя.

По думите ѝ, макар да се провеждат обучения за учители, това не е достатъчно:

„Децата буквално се подаряват на педагозите, а те няма как да абдикират от отговорността си. Трябва да мислим какво още можем да направим. Зависимостите са много и няма как да се справим с всички наведнъж, но трябва да се търсят решения на ниво училище.“

Йолдова призова за общи усилия между родители, учители и институции:

„Децата са много уязвими, затова трябва да ги опазим. Ние ще се отзовем на всяко предложение и трябва да направим дори и малки крачки – те също са важни“, заяви тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Киберзащита
Онник Таракчиян: Киберсигурността на децата е обща отговорност на родители, учители и институции

Онник Таракчиян: Киберсигурността на децата е обща отговорност на родители, учители и институции

Главният експерт в МОН предупреждава, че онлайн тормозът, измамите и изнудването вече са сред най-сериозните рискове в училищна възраст и изискват пос...

Киберзащитници
11 ноември | 14:12
0 коментара
63
Още от Киберзащитници
Коментирай