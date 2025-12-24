За дезинформацията Коледа няма

24 декември е, остават броени часове до Рождество Христово, хората масово са се отдали на почивка с най-близките си, но за дезинформацията почивка няма. За поръчителите й – също. За тях Коледа е перфектният момент за разпространение на лъжи и откровена пропаганда. Правят го всяка година по това време. При това и по една и съща рецепта, за да хване окото на уморения от празнични сарми и обичайния коледен информационен поток многострадален български читател.

Каква е рецептата?

Платените труженици на машината за дезинформация, създадена от „Отворено общество“ на Джордж Сорос и олигархично-корпоративния кръг „Капитал“ на неговия наместник у нас - бизнесмена с монопол в медиите, бизнеса и НПО сектора Иво Прокопиев, пишат по опорки статия срещу хората, които му пречат да постигне амбициите си за овладяване и на политиката. Като източници се ползват „експерти“ от неправителствения сектор, все свързани със Сорос и Прокопиев. След това материалът се препира през „приближен“ кореспондент на чуждестранно издание, което я публикува. И в крайна сметка залива публичното пространство у нас, тъй като се препечатва моментално от всички медии и сайтчета, свързани със същия този кръг „Капитал“.

Така, в сряда сутринта, буквално в навечерието на Рождество, швейцарският вестник с ноторно либерален уклон (далеч не случайно) „Нойе Цюрхер Цайтунг“ отдели цяла страница за материал срещу лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски – враг №1 на Прокопиев и на неговите мераци да подчини цялата държава на интересите си.

Въпросното издание рядко проявява интерес към случващото се в България. Същото се отнася и до авторката на статията – базираната в Истанбул кореспондентка на „Нойе Цюрхер Цайтунг“ Никол Анликер. Което пък повдига въпроса защо от швейцарския вестник изведнъж за решили да правят очерк за Пеевски? Отговорът е прозаичен – защото Сорос и Прокопиев винаги имат журналисти на повикване не само в България, а и в чужбина и сега са ги задействали. Доказателството за това се намира в сайта на вестника, който се оказва

пристан на неколцина писачи по опорки,

вече използвани от „Отворено общество“ и кръга „Капитал“ за очернящите им кампании срещу Делян Пеевски. Така, сред авторите на „Нойе Цюрхер Цайтунг“, се оказва австрийската журналистка Аделхайд Вьолфл, която преди няколко месеца публикува статия в „Дер Щандарт“ срещу Делян Пеевски. Отново след задгранична медийна колаборация на Сорос и Прокопиев.

И докато Вьолфл все още се води работеща в „Дер Щандарт“ и явно гастролира в „Нойе Цюрхер Цайтунг“ само, когато трябва да се обслужи нечия олигархична поръчка, то на щат в швейцарското издание като редактор „международни новини“ се оказва Маркус Бернат. Друг вече бивш кадър на „Дер Щандарт“, който по времето, когато пребиваваше там, стана познат у нас като журналист на повикване на Цветан Василев и на Прокопиев. Впрочем въпросният Бернат беше изобличен като поръчково перо на банкера, избягал в Сърбия от правосъдието у нас именно от Делян Пеевски. През 2014 г. лидерът на ДПС-Ново начало внесе в Софийската градска прокуратура жалба за набеждаване срещу Цветан Василев, шефа на трети отдел във Федералната криминална полиция на Австрия Ернст Гайгер и самия Бернат заради публикация на „Дер Щандарт“, в която Цветан Василев разпространяваше откровени лъжи. Не само, ами явно под негова диктовка Маркус Бернат беше написал, че имало и заповед от виенската полиция за арест на Делян Пеевски – твърдение, което беше опровергано и от тамошните власти, и от МВР и прокуратурата. В интервю, Пеевски, който към онзи момент беше редови депутат от ДПС, разкри, че Василев се хвалил, че

плаща по 15 000 евро на месец на журналиста от „Дер Щандарт“,

за да прокарват личните му и бизнес интересите му. Избухналият тогава скандал разтърси медийния свят както в България, така и в Австрия, но на принципа, че всяко чудо е за три дни, така и не стана ясно докъде е стигнало разследването. За сметка на това, малко по-късно Бернат изчезна от медийния хоризонт във Виена и престана да е част от „Дер Щандарт“. За да лъсне сега, при поредната очерняща кампания, организирана от кръга „Капитал“ на Прокопиев и старите платени връзки на Цветан Василев срещу Пеевски, че се е приютил в швейцарското издание „Нойе Цюрхер Цайтунг“.

Но да се върнем на днешната статия, която впрочем кара по същите олигархични опорки, по които бяха изработени и споменатите материали. Принципът на копи-пейст е дотолкова застъпен, че дори са изкарани опровергавани десетки пъти твърдения от 2018 г. на контролирания от кръга „Капитал“ Съюз на издателите в България, че Пеевски държал 80% от разпространението на печатните издания у нас. Фалшива новина, която никога не е стъпвала на реални факти. Да не говорим, че лидерът на ДПС-Ново начало не само никога не е имал нищо общо с разпространението на вестници, ами и от 4 години насам няма нищо общо и с медиите, тъй като продаде собствеността си в издаваната от него вестникарска група.

На този фон, единственото по-различно в олигархичната рецепта, по която е забъркан материалът, е ползваният за написването му източник – Явор Сидеров. Човек, който е слабо познат в обществото ни, но добре познат за изданията на кръга „Капитал“, в които през годините е представян ту като политолог, ту като журналист, ту като историк, а всъщност фигурира в тях, само защото е кадър на „Отворено общество“, на чиито форуми се изявява като участник в дискусионни панели.

С други думи – Сорос и Прокопиев са създали мистификация срещу Пеевски

покриваща всички изисквания на пропагандата – със свои говорители на „входа“ и на „изхода“ на информацията и преповтаряйки за енти път лъжите, които от години разпространяват срещу него.

Лошата вест за тях обаче е, че обществото отдавна не вярва на лъжи и се интересува не от думите, а от делата. А мишената на поредната им очерняща кампания доказа, че е човек именно на делата. При това в полза на гражданите, а не на нечии задкулисни интереси. Затова и доверието както лично към него, така и към оглавяваното от него ДПС-Ново начало расте, колкото и да се опитват враговете му в лицето на „Отворено общество“ на Сорос, кръга „Капитал“ на Прокопиев и техните задкулисни олигархични партньори да се пробват да прикриват това с манипулирани социологически проучвания. Защото, както неколкократно е припомнял Пеевски, истинската социология са изборите, а те вече са на хоризонта.

