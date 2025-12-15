Настъпиш ли интересите на Сорос, чакат те протести

„Умните и красивите“ от 2013 станаха Gen Z през 2025, употребиха ги, за да провалят парламентарната комисия, която трябваше да разследва милиардера и неговите проксита у нас

Какво се случва, когато някой застраши интересите на създателя на маскираната като филантропска организация глобална кукловодна корпорация „Отворено общество“ - Джордж Сорос? „Цветни“ революции и протести!

Доказателствата са навсякъде по света. В САЩ може да питате US-президента Доналд Тръмп. В България – лидера на ДПС Делян Пеевски. На пръв поглед приликите между тях може да убягват, но истината е, че и двамата отказаха да приемат насадената от Сорос и неговото „Отворено общество“ паралелна реалност, заради което са тенденциозно очерняни от хора и медии, обслужващи интересите на фондацията. Обединени са и от общата цел – да освободят съгражданите си от хватката на задкулисната мрежа, превърнала „благотворителността“ във фасаден параван, раздавайки многомилионни грантове на своите проксита, за да държат в плен общественото съзнание и да диктуват дневния му ред. В случая с България – чрез проксито Иво Прокопиев и неговия корпоративно-олигархичен кръг „Капитал“.

Прокопиев е олигарх от породата, която Сорос предпочита - с тежка номенклатурна закваска, прикрита от уж евроатлантическа наметка. И чийто кръг „Капитал“ е оплел в монополна хватка енергийния бизнес, НПО сектора, медиите, а в не малка степен и политиката - чрез партийния инженеринг, обединен в парламентарно представената коалиция ПП-ДБ. Същата коалиция, която яхна протестите, довели до оставката на кабинета „Желязков“.

Поколението Z – т.нар. „джензита“ (младите, родени между 1997 и 2012 г.), които бяха представени за лицето на иначе доста разнородните по искания протести, може и да си мислят, че са скандирали за по-добро и уредено бъдеще, но истината е, че бяха изманипулирани да обслужат интересите на Сорос, Прокопиев и политическите им проксита от ПП-ДБ. При това по матрица, позната до болка у нас още от 90-те години на миналия век. И ако си мислите, че митингите са били спонтанно предизвикани от планираното вдигане на осигурителната тежест с 2%, сте в сериозна заблуда.

Нито бяха спонтанни, нито причината за тях беше несъстоялият се бюджет 2026г.

Да започнем от първото – те бяха точно толкова „спонтанни“, колкото са алгоритмите на социалните мрежи, спомогнали за така прокламираното в момента изваждане на това поколение от собствения му „дигитален балон“ и инсталирането му на улицата. В случая – пространството в Триъгълника на властта, познато още като Ларгото.

Който и специалист по дигитален маркетинг да попитате, ще ви каже, че в дните преди демонстрациите на 1 и на 10 декември, социалните мрежи, ползвани от джензита-та, бяха залети от призиви от типа на „елате на най-големия купон за годината“. А също и от коментари на специално наети за целта инфлуенсъри и от активисти на младежкото ПП, подпрени от „тролове“, координирани от IT щаба на „Да, България“, оглавен от съпредседателя на партията Ивайло Мирчев.

Схемата, приложена у нас, вече беше тествана през последните месеци в други невралгични точки на света – в това число Индонезия, Мароко, Перу и Непал, където за предизвикването на масовост на протестите бяха използвани платформите Дискорд, Инстаграм, Тик ток и Телеграм. За разлика от България, която е член на ЕС от близо 2 десетилетия и е на прага на влизането в еврозоната, изброените страни са на други континенти – Азия, Африка и Южна Америка, но приликите далеч не са случайни. Стигна се дори до трагикомична ситуация, при която „джензи“ журналистка от един от присъдружните на кръга „Капитал“ сайтове – „Офнюз“, обясни в интервю за предаване в Nova News, че тя и други от нейното поколение протестирали, защото такъв бил „трендът“ (бел.р. – тенденция на английски). И даде за пример именно Непал, макар страната да се намира в Азия и да не се счита за част от утвърдените демокрации, а при демонстрациите там се стигаше и до кървави безредици. Това, последното, вероятно е било спестено при инструктажа, който вероятно са минали част от „джензита-та“, участвали в митингите. По подобие на този, който минаваха по-ключовите играчи сред предшествениците им при протестите през 2013 г. Тогава протестът беше воден от активист на спонсорираното и подкрепяно от Сорос сръбско младежко движение „Отпор“, известно с емблемата си под формата на юмрук. Участниците в инструктажа бяха представители на предното поколение – т.нар. милениали, на които политинженерите на Сорос лепнаха етикета „умни и красиви“. Но двигатели на тогавашните протести бяха все така политически и НПО проксита на Иво Прокопиев, приютени в момента в партийни проекти като „Да, България“ и коалицията „Демократична България“ и в неправителствени организации със звучни, но лъжливи имена като „Антикорупционен фонд“.

Смях, песни и кръв

Паралелите не са случайни. Особено в българската реалност. Макар през 2013г. основен двигател на раздухването на демонстрациите да бяха телевизиите през журналисти, свързани с кръга „Капитал“ и онлайн сайтове от същата задкулисна мрежа, а ролята на „социален трубадур“ тогава да играеше „Фейсбук“ (отхвърлян от „джензитата“ като мрежа за възрастни), протестите тогава се движеха по същата матрица както и сега.

Рецептата е една и съща. На преден план се лансират „млади лица“ (дори и множеството да са хора на 40 - 50+), за да се лепи етикета, че „бъдещото ни иска промяна“. Написаните под индиго плакати прокламират галещи ухото лозунги „срещу“ корупцията и „за“ демокрацията и правосъдието, нищо че лидерите на ПП-ДБ масово са разследвани, а част от тях и подсъдими именно за корупция. Демонстрациите винаги имат лесно запомняща се песен. Издигат се призиви, че трябва да са безкръвни, но активно се търсят провокации с униформените, за да се стигне до безредици. Обяснява се, че целта им е да се подсили демокрацията, но в крайна сметка завършват с антидемократични списъци за „зачеркване“ на неудобни за организаторите на протестите хора.

Така, тази година „джензитата“ може да заместиха „милениалите“ от 2013г., но нищо ново не бе научено и нищо старо не бе забравено. Те припяваха същата песен „Когато па…, когато па…“. Разликата е, че през 2013г. тя гласеше „Когато падне БСП“, а сега – „Когато падне Пеевски“. А истината е, че тя датира още от началото на 90-те, когато Васко Кръпката пееше по митинги „Когато падне БКП“.

Соросоидната матрица беше спазена и при останалите елементи. Уж отново се прокламираше, че митингите трябва да са безкръвни, но на 1 декември бившият вече съпредседател на ПП – Кирил Петков, лично поведе част от протеста към централата на ДПС, което отприщи вълна от ексцесии, предизвикани от провокатори.

Факт – оставката на кабинета „Желязков“, подадена на 11 декември, спря изненадващо дори за организаторите развитието на матрицата от 2013г. и така бяха избегнати други програмирани повторения. Като например неминуемото разголване на гръд от някоя участничка, изпробвано както тогава, така и през 1997г. А също разпространението на снимки на „мирни“ протестиращи с кръв със спорен произход по главите – фотоси, които гарантираха на хора като Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ депутатска кариера. Но юмрукът отново бе налице – този път от страницата в Тик ток @suprotivata_bg, създадена броени седмици преди протестите, за да ги подгрява, а след това да пуска и клипчета от самите демонстрации. И отново - по подобие на 2013г., когато беше пуснат „черен списък“ от хора, неудобни за кръга „Капитал“, кръстен „Комисари на подмяната“, сега също се появи такъв. Този път с журналисти, които „трябва да бъдат отстранени от ефир“ – крайна форма на цензура по подобие на нацистката пропаганда, която може да е абсолютно неприемлива за демократично общество, но е присъща за активистите и медиите, обслужващи у нас интересите на Сорос.

А ето и още една прилика – при това най-ключовата. Както протестите през 2013г., така и тези от началото на декември имаха

една основна мишена – лидера на ДПС Делян Пеевски. Защо?

Защото първопричината за митингите не беше бюджетът за 2026г,. нито добре звучащите, но кухи лозунги за „светло и уредено бъдеще“, а непримиримите му усилия да освободи обществото от плена на соросоидната пропаганда от медии, НПО-та и политици на ръчно управление от „Отворено общество“ и кръга „Капитал“. Както и през 2025г., така и през 2013г. Пеевски е основна мишена на очернящите кампании, организирани от прокситата на Сорос и Прокопиев заради това, че единствен се опълчва на задкулисното им влияние върху обществените процеси у нас, чрез което вече с десетилетия източват финансовите ресурси на държавата и след като овладяха за целта неправителствения сектор и медиите чрез свои подставени журналисти, сега се опитват да наложат монопол и върху съдебната власт, за да си осигуряват индулгенция за закононарушенията и безнаказано да продължат да ги правят. Правят го като кукловоди на мрежа, чието изграждане основателят на „Отворено общество“ започна още през 90-те и която неминуемо щеше да бъде осветена от гласуваната и одобрена от Народното събрание комисия за разследване на влиянието на Джордж Сорос и НПО структурите им в България. Щеше, ако протестите не бяха довели до оставката на кабинета и до очаквания край на същата комисия в настоящото Народно събрание.

По чия инициатива беше създадена комисията? По предложение именно на Пеевски и оглавяваната от него парламентарна група на ДПС-Ново начало. Това е и

истинската причина той да бъде основната мишена на демонстрациите

от началото на декември, които уж бяха срещу проектобюджета, предложен от правителството, в което ДПС-Ново начало дори не участваше. Или както казахме в началото – случилото се само доказа максимата, наложена от Сорос, че който застрашава изградената от него империя за кражба на демокрации по света, е удрян с протести. Впрочем, тук е моментът да се посочи, че по подобие на събитията у нас, само преди дни стартираха и антиправителствени демонстрации срещу друг европейски лидер, „дръзнал“ да се противопостави на милиардера – премиера на Унгария Виктор Орбан. Митинги, които отново са правени по матрицата на Сорос. Същата матрица, която се опитва да дестабилизира и тенденциозно очерня и US президента Доналд Тръмп, обявил война на създателя на „Отворено общество“ и неговата мрежа за задкулисно влияние още от първия си мандат. Тръмп обаче демонстрира ясна решимост да продължи с опитите си да освободи САЩ от „прегръдката“ на соросоидното влияние, довели на дневен ред джендър идеологията и мултикултурализма. Непримиримост, която също от години показва и Пеевски, защото подобно на US президента и той се интересува не от далавери и политически манипулативни схеми, а от интересите на гражданите и защитата им от попълзновенията на соросоидни олигархични кукловоди.

