Всичко за Прокопиев

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Глас Иванов, глас Прокопиев

Глас Иванов, глас Прокопиев

Народът може и да иска обединение в полза на държавата и обществения интерес, но олигархията, която е единственият печеливш от кризите и хаоса у нас –...

10 октомври | 12:18
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