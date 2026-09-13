Настъпиш ли интересите на Сорос, чакат те протести
В САЩ най-големият му враг е президента Тръмп, в България – Пеевски
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В САЩ най-големият му враг е президента Тръмп, в България – Пеевски
Неуспешният вот на недоверие срещу кабинета вади на бял свят схеми на задкулисието срещу Пеевски
Защо не питате за Сорос и Прокопиев, обърна се лидерът на ГЕРБ към журналистите
Образователното министерство платило 1 млн. лв. за 5 години на "Отворено общество"
Кремълска Шехерезада с пропаганда срещу депутата от ДПС
Народът може и да иска обединение в полза на държавата и обществения интерес, но олигархията, която е единственият печеливш от кризите и хаоса у нас –...
Провинциални хитреци превърнаха медийното рекетьорство в оръжие срещу европейското единство
Включиха се и бащите на Отровното трио
Трябва ли да не споменем дали прокуратурата си затвори очите,
Съставяне на нов кабинет в рамките на това Народно събрание е почти невъзможно, прогнозира зам.председателят на ДПС
Това беше първият коментар на депутата от ДПС
ДПС кани много пъти Прокопиев да застане с лицето си срещу нас и да говори за политики, но той не идва, заяви зам.-председателят на Движението
Да видим дали всички ще ни подкрепят, както заявиха, каза Александър Иванов
И тримата с оправдателна присъда, делото ЕVN приключи
Движението иска обяснения дали реституирането на земи е извършено законосъобразно
Делото за продажбата на държавния дял от EVN тръгна на втора инстанция
Спрян е и строежът на открития басейн в имението
Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена
Единствената пътека, по която хората имат възможност да стигнат до морето, е опасна
Това заяви главният прокурор Иван Гешев на излизане от парламента след като беше приет докладът на прокуратурата за 2019 година.