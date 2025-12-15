Кьовеши погна дерибей на Доган. Сваля му имунитета

Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши иска имунитета на един от най-близките дерибеи на Доган - евродепутата Илхан Кючюк.

Въпросът е поставен за обсъждане пред Комисията по правни въпроси, съобщи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола при откриването на последната за годината сесия на Европейския парламент в Страсбург.

В публикация в социалните мрежи по-рано Илхан Кючюк заяви, че ще съдейства на всички компетентни органи за изясняване на фактите.

