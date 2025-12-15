Само Сачева на консултации при Радев

Само Деница Сачева се яви от името на ГЕРБ на консултациите при президента Румен Радев. Държавният глава посрещна хапливо зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ като каза, че мъжете от партията й се криели зад жени.

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя добре знае кога е време за мъже, и кога - за жени. Мъдростта при него е по-важна от използването на сила. С присъствието си изпълнявам нашето конституционно задължение. Влизането в президентската институция в днешно време е като влизането в най-голямата политическа централа в страната. През последните години служебните кабинети са били 11, седем, от които-ваши. Ние бяхме водени от нашето разбиране, че тази серия от избори трябва да спре, затова седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като БСП", каза Сачева.

"Чувате отвсякъде и гласове с надеждата да се проведат честни и прозрачни избори. Искаме да чуем вашето мнение дали е възможна нова конфигурация в този парламент, или сте се насочили към предсрочни избори", каза президентът Радев на Сачева.

Желанието на ГЕРБ бе да се спре спиралата на избори. Смисълът на правителството довело до членството в Шенген, 8 млрд. допълнителни приходи, падна мониторинга на ПАСЕ и има 4 млрд. в бюджета по ПВУ, каза Сачева.

"В политиката очевидно шоуто и маркетинга са на особена почит през последните години. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да съгласуваме бюджета, одобрен от синдикати и работодатели. За съжаление обаче, лидерите, които се опитаха да яхнат протеста и го превърнаха в концерт, а и вие, призовахте да има избори. Ние отчитаме нашите грешки, особено по първоначалния вариант на бюджета, но останахме с впечатление, че дори вие самия призовахте да има избори, вместо да управлява правителството", обърна се Радев към Сачева.

Тя заяви, че в следващите часове ще бъде внесен удължителен бюджет, а от ГЕРБ ще се погрижат той да бъде разгледан в пленарна зала.

"Всички ни призоваваха за удължителен бюджет. Ние няма да участваме в съставянето на друг кабинет в този парламент. Опозицията не успяха да съберат 5 политически партии 121 гласа, за да свалят правителството. То само подаде оставка, носеше с чест отговорността дотук. Направихме съответните компромиси, но оттук нататък отговорността е в друг", заяви тя. И ребром каза на президента, че ГЕРБ очаква партията му на изборите.

Както виждате аз не говоря за партия, доста притеснено отговори президентът. И заяви, че консултациите не са мястото за този разговор.

Хората не искат юмруци и шамари, заяви Сачева.

Ние няма да участваме в съставяне на друг кабинет в този парламент. Очевидно има нужда от рестарт на доверието. Опозицията, в лицето на ДБ-ПП, Възраждане, МЕЧ и Величие, не успяха да съберат 121 гласа, за да свалят това правителство. То само подаде оставка и носеше със чест отговорността дотук", заключи Сачева.

