Борисов проговори! Среща се утре с Добрев
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проговори по горещата тема за бъдещето на енергийното острие Делян Добрев в ГЕРБ.Забавлявам се с медийните измишльотини...
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проговори по горещата тема за бъдещето на енергийното острие Делян Добрев в ГЕРБ.Забавлявам се с медийните измишльотини...
Сачева и Борисов заедно в парламента на фона на политически слухове
Коментар на Деница Сачева
Деница Сачева говори за „балон от надежди“ и липса на конкретика
Обяви, че домовата книга е неудачна и Рая Назарян няма да е служебен премиер
Директно го попита кога излиза с партията си на политическия терен
Сачева: Няма да носим отговорност за вашите дългове и нереализуеми желания
Разкри плоските му интриги
Тя добави, че Спецов няма да действа еднолично, а ще разчита на цял екип
110 000 излизат от пазара на труда, сменят ги само 50 000
Въпросът за ротацията на председател на Народното събрание остава отворен
ГЕРБ настоява за отговорност и реална защита на националния интерес
Деница Сачева внася предложение за хоум офис през лятото
Без ДПС-НОВО НАЧАЛО законите за еврозоната нямаше да бъдат приети, каза тя
Без гласовете на ДПС - Ново начало нямаше да имаме бюджет и еврозона
За спекула с цените ще следят от КЗП и НАП и при открито нарушение – „ще бъдат взети най-строгите мерки“
Президентът Румен Радев играе със страховете на хората за лична полза. Това заяви в кулоарите на парламента пред журналисти депутатът от ГЕРБ Деница...
Припомни им белите, извършени от тях във властта
Държавата е подготвена за влизането в еврозоната, заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС
Говори Деница Сачева