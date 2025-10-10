Сачева съсипа Асен Василев! Действаше в защита на руските интереси

В остра телевизионна реакция депутатът от ГЕРБ Деница Сачева отправи критики към двама ключови представители на опозицията – бившия финансов министър Асен Василев и кмета на София Васил Терзиев.

По думите ѝ Василев е действал в защита на руските интереси, докато Терзиев „се лута между пиар стратегии и реалността“.

Изявлението идва на фона на продължаващите спорове за националната енергийна политика, контрола върху „Лукойл“ и управлението на кризите в столицата.

Твърденията за Асен Василев и темата „Лукойл“

„България е част от ЕС и няма как да го заобикаля. Асен Василев е много добър експерт по „Лукойл“ и той може да ви каже много за компанията, както и оттам да ви кажат много за него“, заяви Сачева. Тя припомни, че по времето на Василев като министър страната е издейства дерогация в полза на руската компания. „Имаше достатъчно информация за това какво направи Асен Василев и как действаше в защита на руските интереси, докато беше министър“, добави депутатката.

Сачева подчерта, че предложението на ГЕРБ за промени, свързани с „Лукойл“, е продиктувано от стремеж да се защити националният интерес и да се осигури контрол върху стратегическия инвеститор, „от когото зависи цената на горивата“. Тя посочи, че подобни мерки са нормални и в други страни от ЕС, включително Германия, когато става дума за защита на националната сигурност.

По отношение на службите и твърденията за влиянието на Делян Пеевски, Сачева заяви, че „в ДАНС работят и други хора“ и че е нелепо всички да бъдат свързвани с едно лице. „Ако мислим, че всички са свързани с един човек, включително международните партньори, трябва да си честитим днешния ден – деня на психичното здраве“, каза тя с ирония.

Васил Терзиев и управлението на София

Депутатката насочи критиките си и към столичния кмет Васил Терзиев. „Васил Терзиев прилича на човек, който се лута между пиар стратегиите и реалността. Той влиза в политиката да прави нещо, а не да обвинява непрекъснато, че някой му е виновен“, заяви Сачева.

Според нея Терзиев не е предприел навреме стъпки за стабилизиране на управлението си. „Не знам как точно се бори Васил Терзиев – не е задвижил договорите преди шест месеца, не се е постарал да има мнозинство, не се е постарал да обуе едни дънки и да помогне на тези, които се борят за нещо“, коментира депутатката.

„Ние се намираме в тази ситуация, защото Терзиев не може да намери мнозинство и винаги се търси кой е виновен, а не решението“, каза тя. Сачева подчерта, че ГЕРБ въпреки компромисите, направени през годините, може да посочи конкретни резултати – приемането на България в Шенген, напредъка по Еврозоната и отпадането на мониторинга. „Нека е ясно – абсолютни мнозинства все по-трудно ще има, трябва да се работи в диалог“, заяви тя.

Президентът, санкциите и медийната среда

Деница Сачева коментира и по-широкия политически контекст, включително напрежението между институциите и темата „Магнитски“. Според нея президентството показва „желание за партийно лидерство“ и вместо да бъде балансьор, се позиционира като част от опозицията. „Президентът блокира назначението в службите и търсеше начини да постави различни свои интереси по начин, който не му прави чест. Това, което се случва, не е атака срещу президента, а отговор на неговото поведение“, подчерта тя.

Сачева заяви, че санкциите по „Магнитски“ срещу Владислав Горанов са „несправедливи“, тъй като „той направи много за това България да бъде днес в европейския банков съюз“. Тя определи публикациите и „вакханалията“ в медиите като проблем за свободата на словото: „Не е нормално под маската на свободата на словото да виждаме вакханалия с публикации за бивши партньори.“

Депутатката завърши с категорично послание: „За нас в ГЕРБ държавата е с главно Б – България. Каламбурите на различните политически лидери ще ги оставим на специалистите по филология.“

