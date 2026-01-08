ДПС-Ново начало заяви курс към лидерска позиция в Благоевград

ДПС-Ново начало в Благоевград заявява амбиция да се утвърди като водеща политическа сила в областта. Това стана ясно от изявление на заместник-председателя на ДПС-Ново начало и кмет на Белица Радослав Ревански, който акцентира върху ролята на партията и на нейния лидер Делян Пеевски за развитието на региона и страната.

По време на среща с партийния актив в Благоевград Ревански заяви, че постигнатото от партията на национално и регионално ниво създава основания тя да търси първото място в областта. Той посочи, че ДПС-Ново начало разполага с ясна визия за икономическото развитие на региона, с приоритети в подобряването на инфраструктурата, подкрепата за местния бизнес и по-тясното партньорство с общините.

Според Ревански силата на партията се основава на стабилна организационна структура, активна работа на терен и натрупано доверие сред хората. Той подчерта, че основната цел е постигането на конкретни резултати, свързани с привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места и подобряване на качеството на живот в Пиринския край.

От структурата на ДПС-Ново начало в Благоевград заявиха, че ще продължат активния диалог с гражданите и местната власт, като фокусът ще бъде поставен върху практични решения на натрупаните проблеми в региона и устойчивото му развитие.

