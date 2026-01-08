Обявиха нови правила, свързани с еврото

Институтът за български език (ИБЕ) „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките (БАН) наложи официални правила за изписването на новата национална валута. Според езиковедите по-малко от седмица след историческото присъединяване на България към еврозоната, употребата на думата „евра“ е категорично неправилна и некнижовна, предаде "Дунав мост".

Основното правило, което институциите и медиите трябва да спазват, е липсата на форма за множествено число на думата „евро“. Независимо от сумата, правилната форма остава „двадесет евро“ или „цените са в евро“. Това указание идва след официално запитване от Министерството на образованието и науката (МОН), целящо да унифицира езика в образователната система и публичното пространство.

В банковите и финансовите документи се запазва международният код „EUR“ съгласно стандарта ISO 4217, докато в ежедневната комуникация и върху монетите се появяват нови български съкращения.

Въпреки че официалната разменна единица в еврозоната е центът, България получи правото да изписва думата „стотинки“ върху националната страна на монетите си. БАН препоръчва конкретни съкращения на кирилица: „е.“ за евро, „ц.“ за цент и „ст.“ за стотинка.

Според критици, фокусът върху граматиката в момента служи за омекотяване на прехода, докато реалните предизвикателства остават в сферата на ценовата стабилност и автоматичното превалутиране на доходите.

