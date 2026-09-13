Нови правила по родните пътища. Солени глоби не само за шофьорите
Рязко се затягат контрола и санкциите за нарушения
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Рязко се затягат контрола и санкциите за нарушения
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
ЕК обяви кога наредбите влизат в сила
От 2 август потребителите трябва да знаят дали общуват с човек или машина
Предложенията за кандидати за членове на ВСС от квотата на Народното събрание се правят от народни представители по колегии
Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
Българските потребители изразяват сериозни притеснения
Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за защита на пътниците
Дълги години колата беше символ на чиста свобода и независимост
Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути за дълги превози само при гарантирани условия за хуманно отношение към животните
Промените подготвят надзорната рамка за еврозоната и ограничават продължителността на мандатите в управителните органи
Всички нови превозни средства трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесното отстраняване на възможно най-много части и компоненти
ЕС се опитва да даде повече права и по-голяма предвидимост на всички, използващи въздушен транспорт
Бреговата линия на острова е известна по целия свят и често е сред най-добрите дестинации за почивка край морето в Италия
Кодексът на ФИФА въвежда строги правила за поведение и забранени предмети на всички 16 стадиона
Бяха направени няколко ключови промени
Промените, предложени от управляващото мнозинство, предизвикаха сериозна реакция от опозицията
Ето какви са те
Препоръчва се първо да бъдат стригани по-младите животни, а след това по-възрастните