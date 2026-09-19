Как да изберем правилното куче и да му дадем истински дом

Разминаването между нуждите на кучето и начина на живот на бъдещия стопанин е сред факторите, които могат да доведат до неуспешно осиновяване. Затова информираният избор е ключов - отвъд външния вид и първото впечатление е важно да бъдат отчетени характерът, поведението и индивидуалните нужди на животното, както и реалните възможности на бъдещия стопанин да ги посрещне.

Именно по-информираният избор е във фокуса на кампанията „Всяка лапа има характер“ на „Бандата на 1500-те“ и Mars. Инициативата цели повече успешни осиновявания в България и по-малко случаи на връщане на кучета обратно в приютите - процес, който носи нов стрес за животното и може да затрудни намирането на постоянен дом.

Като част от инициативата Mars обобщава 7 практически стъпки за бъдещите стопани, базирани на препоръките в специализирания наръчник на компанията за осиновяване на кучета. Той събира на едно място практически насоки за целия процес - от преценката дали човек е готов за тази отговорност и избора на подходящо куче до подготовката на дома, адаптацията и грижите след осиновяването.

Сред основните съвети са бъдещите стопани да отделят достатъчно време, за да изградят връзка с кучето, да общуват ясно и последователно и да опознаят неговите предпочитания и поведение. Специално внимание е отделено на разпознаването на езика на тялото и сигналите за стрес, както и на спокойния и търпелив подход в ежедневното общуване и обучението. Позитивното подсилване е посочено като важен начин за изграждане на доверие и добра връзка между кучето и неговия стопанин.

1. Начинът на живот е отправната точка

Ежедневният график, времето за разходки и грижи, жилищното пространство, наличието на деца или други домашни любимци и възможностите за обучение са сред въпросите, които трябва да бъдат обмислени предварително. Куче, което има нужда от много движение и занимания, например, може да не се чувства добре в дом, в който остава само през по-голямата част от деня. Затова изборът започва не само с това какво куче търси бъдещият стопанин, а и с въпроса какъв живот реално може да му предложи.

2. Характерът е също толкова важен, колкото възрастта и размерът

Възрастта и размерът са лесно забележими, но не дават пълна представа за потребностите на кучето. Според наръчника на Mars при избора трябва да бъдат взети предвид още темпераментът и нуждата от активност. Спокойното куче може да бъде по-подходящо за един тип домакинство, докато друго, което има нужда от повече движение и занимания, може да се чувства значително по-добре при активен стопанин.

3. Важно е да се знае как кучето реагира на хора и други животни

Преди осиновяването Mars препоръчва да се потърси информация как кучето реагира при срещи с непознати хора, други животни, нови предмети и ситуации. Важно е също да се знае дали е социализирано и дали има нужда от допълнително обучение. Тази информация помага да се прецени дали конкретната домашна среда е подходяща за него - особено когато в семейството вече има деца или други животни.

4. Миналото също има значение

Медицинската история, специалните потребности, предишният живот и опитът с хора могат да дадат важна информация за грижите, от които кучето ще се нуждае. При спасените кучета миналото невинаги е известно, а някои може да са преживели трудни или травматични ситуации. Това не ги прави неподходящи за осиновяване, но може да означава, че ще имат нужда от повече време, търпение или специфичен подход.

5. Първата среща не показва непременно целия характер

Някои кучета приемат лесно контакта с непознати, докато други се нуждаят от време, за да се отпуснат. Затова поведението по време на една кратка среща в приюта невинаги е достатъчно, за да се направи заключение за характера на животното. Наръчникът на Mars и експертите от „Бандата на 1500-те“ препоръчват поведението и сигналите на кучето да бъдат наблюдавани в различни ситуации и по време на поредица от предварителни срещи.

6. Домът трябва да бъде подготвен предварително

Подготовката включва както обезопасяване на средата, така и осигуряване на подходящо място за почивка, движение и занимания. Сред конкретните препоръки са прибирането на малки предмети и батерии, обезопасяването на кабели и недостъпното съхранение на отпадъци и потенциално опасни растения.

7. Успешното осиновяване изисква време и след прибирането у дома

Преместването в непозната среда е голяма промяна за всяко куче. Затова Mars препоръчва то да има собствено спокойно място и да бъде запознавано постепенно с новия дом, хората и ежедневието в него. Постоянният режим и позитивният подход при обучението също помагат за изграждането на доверие и по-лесната адаптация.

Поведенческата оценка помага да се намери по-подходящият дом

Именно необходимостта характерът и потребностите на кучето да бъдат по-добре познати още преди осиновяването е в основата на кампанията „Всяка лапа има характер“.

Като част от инициативата Mars подкрепя изграждането на специално затворено пространство в приют „Горни Богров“, което да осигури по-подходяща и спокойна среда за провеждане на поведенчески оценки и срещи с потенциални осиновители. В него специалисти от „Бандата на 1500-те“ наблюдават поведението на кучетата в различни ситуации, за да изградят по-пълна представа за техния характер, реакции и индивидуални потребности.

Получената информация помага на бъдещите стопани да опознаят по-добре кучето още преди осиновяването и да преценят доколко неговите нужди и характер отговарят на техния дом и начин на живот.

Кампанията апелира към бъдещите стопани да подхождат информирано и отговорно към осиновяването - да отделят време, за да опознаят характера и потребностите на кучето, да преценят доколко те отговарят на начина им на живот и да потърсят повече информация, преди да вземат окончателното решение.

Кампанията се реализира с медийната подкрепа на БНР, Радио ENERGY, „Стандарт“, EVA, GRAZIA, Go Guide, Vesti.bg, Dnes.bg, Az-jenata.bg, Woman.bg, Novinite.bg, Jenite.bg, MIKA Magazine, OFFNews.bg и Dogsandcats.bg.