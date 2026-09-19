НАП затегна примката за казината, лавина от глоби

Фискалните инспектори от Национална агенция за приходите са извършили 626 проверки в обекти за организиране на хазартни игри в рамките на година – от 19 септември 2025 г. до момента. Контролните действия са с цел да се установи спазват ли се Законът за хазарта, Законът за мерките срещу изпирането на пари и др.

Нарушенията, които са констатирали проверяващите, са 966, като най-честото от тях е неправилно водене на отчетност, допускане на хазартно уязвими лица и неспазване на задължителното отстояние при осъществяване на рекламна дейност. На нарушителите НАП е съставила общо 766 акта за установяване на нарушение и е издала 339 наказателни постановления на стойност близо 632 хил. евро.

При един от проверените големи хазартни оператори служителите на приходната агенция са разкрили общо 160 нарушения, коментира Адриан Василев, началник на сектор в Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП пред журналисти в Пловдив, след проверка на казино в града. Контролните действия в града под тепетата са предприети след сигнал, че в обекта се допускат хора, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. За целите на проверката служители на приходната агенция са се вписали служебно в Регистъра, след което са дали личните си карти на входа на казиното и не са били допуснати до игра.

„В конкретния случай законът е спазен. Не са били допуснати лица, вписани в Регистъра. Само за изминалата година сме установили 19 хазартни оператора, които са допускали до хазарт хора, вписани в Регистъра. За това нарушение инспекторите от ГДФК са съставили 60 акта, а наложените имуществени санкции от 19 септември 2025 до момента са над 56 хил. евро“, съобщи още Василев. Той допълни, че колегите му са разкрили зала в столицата, която четири пъти е допуснала хазартно уязвими лица, като за нарушението са издадени три наказателни постановления, които се обжалват пред съда в момента. След потвърждение от страна на магистратите на наложените санкции, НАП ще стартира процедура по временно отнемане на лиценза на игралната зала за срок до 6 месеца.

Фокус при проверките на приходната агенция е контролът за спазването на нормативните изисквания, свързани с рекламата на хазарт. Само за година са издадени 74 акта, повечето от които са за неспазено отстояние на рекламно съоръжение минимум 300 метра от детска градина, училище, университети, детски площадки, ученически и студентски общежития. За това нарушение НАП е наложила глоби за над 107 хил. евро. „При нарушение на нормативното изискване за реклама на хазарта глобата за хазартните оператори може да достигне до 25 хил. евро, а за разпространителите на рекламата – до 115 хил. евро“, уточни още Андриан Василев.

Проверките на НАП на организаторите на хазартни игри продължават.