Всяка лапа има характер - нова кампания търси точния човек за всяко куче

По повод Световния ден на кучето „Бандата на 1500-те“ и Mars, чрез бизнеса си за хранене на домашни любимци, стартират националната кампания „Всяка лапа има характер“. Инициативата поставя във фокуса не просто осиновяването, а най-важното след него - кучето и човекът да останат заедно. Целта е бъдещите стопани да опознаят по-добре характера и нуждите на животното още преди да го отведат у дома. Така организаторите се надяват да намалеят неуспешните осиновявания и болезнените връщания обратно в приютите.

Когато доброто намерение не е достатъчно

Причината за кампанията е сериозна - над 20% от осиновяванията на кучета в света са неуспешни, а в България едва около едно от всеки пет заловени безстопанствени кучета намира нов дом.

Понякога проблемът не е липсата на любов, а просто лошото съвпадение. Енергично куче може да попадне при човек, който няма възможност за дълги разходки, по-плахо животно - в прекалено шумен дом, а куче със специфични нужди - при стопанин, който не е бил подготвен за тях.

Когато очакванията и реалността се разминат, може да се стигне до връщане в приюта. За животното това означава нов стрес и травма, които могат да затруднят адаптацията, доверието към хората и шансовете му някога отново да намери постоянен дом.

Първо да се запознаем, после да станем семейство

Един от начините рискът да бъде намален е поведенческата оценка преди осиновяването. Тя дава много по-ясна представа за характера, реакциите и индивидуалните потребности на кучето и помага да се определи в какъв дом то би се чувствало най-добре.

Като част от кампанията Mars Pet Nutrition подкрепи създаването на специално пространство за поведенчески оценки в приюта в Горни Богров. Там специалистите могат да наблюдават животните в спокойна среда, по-близка до истински дом, а мястото ще се използва и за срещи с потенциални осиновители. При оценките се прилагат практики от Западна Европа, адаптирани към условията в приюта.

„Радваме се, че можем да подкрепим „1500 Dog Gang“ и тяхната работа за повече успешни осиновявания. Mars активно подкрепя и допринася за инициативи по целия свят, насочени към намаляване на бездомността сред домашните любимци, и това е естествена стъпка за нас. Нашата цел е дълбоко вкоренена в създаването и подкрепата на по-добър свят за домашните любимци. Кампанията „Every Paw Has a Personality“ е още една важна стъпка в тази посока - с конкретно решение, което може да помогне повече осиновявания да се превърнат в успешни истории“, коментира Сара Джиордано, пазарен директор за Балканите и Гърция в Pet Nutrition.

Близо 160 кучета вече имат свой профил

В приюта в Горни Богров в момента живеят близо 1000 кучета. Около 440 от тях вече излизат на разходки с доброволци и могат да бъдат включени в процеса на профилиране.

Близо 160 кучета вече имат изготвени поведенчески профили, а част от тях са намерили и своите хора. Именно тази предварителна информация може да помогне на бъдещия стопанин да разбере не само кое куче му е симпатично, а кое действително би било щастливо в неговия дом.

„Всяко куче, което пристига в приюта, има своя история, характер и нужди. През годините сме виждали колко важна е правилната среща между човек и животно - не само емоцията в първия момент, а истинското взаимно опознаване. Поведенческата оценка ни помага да разберем по-добре от какъв дом има нужда всяко куче, а бъдещите стопани - дали могат да му го дадат. Защото целта не е просто повече осиновявания, а повече успешни истории, които остават завинаги“, сподели Розалин Шмих, съосновател на неправителствената организация „Бандата на 1500-те“.

Не просто нов дом, а правилният дом

С кампанията „Всяка лапа има характер“ организаторите насърчават хората, които обмислят осиновяване, да питат за поведенческата оценка на кучето и да отделят време за истинско опознаване преди голямото решение.

Защото понякога най-сладката муцуна може да открадне сърцето за секунди, но щастливият живот заедно започва тогава, когато характерът на кучето срещне човека, който може да го разбере. И точно това е идеята на инициативата - повече срещи, които не завършват с връщане в приюта, а със снимка от дивана в новия дом.

Кампанията се реализира с медийната подкрепа на БНР, Радио ENERGY, „Стандарт“, EVA, GRAZIA, Go Guide, Vesti.bg, Dnes.bg, Az-jenata.bg, Woman.bg, Novinite.bg, Jenite.bg, MIKA Magazine, OFFNews.bg и Dogsandcats.bg.