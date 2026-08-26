Честит рожден ден на Димитър Цоцорков

Днес рожден ден празнува един голям българин, за когото Панагюрище е кауза - Димитър Цоцорков, председател на НС на "Асарел-Медет" АД. Той е сред визионерите в индустрията ни. Благодарение на неговото лидерство и дейността на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, регионите у нас получават безценна подкрепа в образованието, здравеопазването и културата.

"Стандарт" му пожелава много здраве, щастие и късмет!

Да почерпят още:

Александър Мутафчийски, солист в Националния музикалния театър

Велко Йотов, футболен национал от САЩ'94

Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА „Българска служба за акредитация“

Любомир Любенов, олимпийски шампион по кану-каяк

Проф. д-р Владислав Христов, началник на Втора хирургична клиника