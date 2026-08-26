Нов дрон на морето. Службите се вдигнаха (ОБНОВЕНА)

Нов дрон изплува от морето. Този път машината се появи на плаж „Кабакум“ край Варна, съобщава Нова тв.

На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен.

Безпилотното летателно средство с дължина около 2 метра и ширина метър и половина.На място е изпратена специализирана група на Военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност.

"Стандарт" припомня, че това е поредният дрон по Черноморието ви. Първо се появи сигнал между Царево и Варвара – разузнавателен дрон, изваден от морето от екипи на Министерството на отбраната и Военноморските сили. Обектът беше обезопасен, нямаше опасност за населението.

Почти паралелно с това Северното Черноморие даде два нови сигнала: останки от безпилотни летателни апарати бяха открити между Кранево и Албена, както и под хижа „Черноморец“ в квартал „Галата“ във Варна. И в двата случая ВМС реагираха незабавно, извършиха разузнаване и транспортираха частите. Предварителната идентификация сочи руски дрон-примамка без бойна част – тип, използван за отклоняване на противникови системи.

В района на Ракитника край Варна морето изхвърли още части от дрон, отново без взривно вещество. Специализираните екипи потвърдиха, че става дума за примамков тип апарат, каквито вече няколко пъти достигат до българския бряг вследствие на военните действия в региона.