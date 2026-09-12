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Варна не знае, че има плаж

Варна не знае, че има плаж

Варна. Община Варна се оказа собственик на плаж, без да знае. От Отворения обществен съвет внесоха питане вчера на сесия на местния парламент до кмет...

29 април | 4:45
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