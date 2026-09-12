Два дрона на "Кабакум" и "Паша дере". Туристите са в паника
На място са екипи на Военноморските сили и Гранична полиция
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На място са екипи на Военноморските сили и Гранична полиция
На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен
Виновен е хотел
Текстът е на немски
Макар високопроходим, джипът затънал в пясъка и не успял да излезе
Защитници на Марешки я посрещнаха с обстрел на Кабакум
Тежка семейна драма, приключила с убийство, вдигна накрак полиция и разтърси отдиха на летовници в местността Кабакум до Златни пясъци. Тъст изстрелял...
Труп на мъж с огнестрелни рани е открит на варненския плаж Кабакум в неделя вечерта. Предполагаемият извършител на престъплението е заловен, предаде Б...
Варна. Община Варна се оказа собственик на плаж, без да знае. От Отворения обществен съвет внесоха питане вчера на сесия на местния парламент до кмет...
Общинарите от Варна отказаха да дадат български имена на турските местности
Варна. Известният плаж „Кабакум" запазва името си и няма да се казва Големият пясък. Култовото и най-чисто девствено място край морето си остава пък...