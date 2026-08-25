Стотици побесняха! Коварна измама на морето

Схема за измами с несъществуващи или фиктивно предлагани ваканционни имоти по българското Черноморие беше разкрита от служители на дирекция “Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

При операцията е задържан 22-годишен мъж от пловдивското село Първенец, а до момента разследващите са установили 27 пострадали.

По данни на ГДБОП измамата е осъществявана чрез публикувани в интернет обяви за краткосрочно отдаване под наем на ваканционни имоти. Потенциалните клиенти харесвали дадено предложение и се свързвали с човека зад обявата, след което били убеждавани да платят предварително капаро.

Исканата сума обикновено била около 50% от стойността на престоя. Парите се превеждали по банкова сметка, регистрирана на името на трето лице, а след постъпването им били изтегляни незабавно.

До момента разследващите са установили 27 души, попаднали в схемата. Нанесените имуществени вреди се изчисляват на над 6000 евро.

Специализираната полицейска операция за пресичане на престъпната дейност е проведена на 17 август. В хода ѝ е задържан 22-годишен мъж от село Първенец, област Пловдив. От ГДБОП уточняват, че той е криминално проявен и осъждан.

При претърсване на постоянния му адрес са открити и иззети вещи, за които разследващите смятат, че имат отношение към престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районна прокуратура – Пловдив. Според информацията на ГДБОП задържаният е заявил готовност да възстанови парите на всички пострадали.

От службата отново предупреждават потребителите да бъдат особено внимателни при резервирането на ваканционни имоти онлайн. Преди превеждането на капаро е препоръчително да бъдат проверени внимателно самата обява, самоличността на човека, който предлага имота, както и условията и начинът на плащане.