Дъщерята на Димков разкри безценните му съвети към българите

Наскоро Лили Димкова навърши 94 години. Тя е родена на 16 юли 1932 г. и е единствената дъщеря на любимия на народа лечител Петър Димков (1886-1981). Лили е забележителна българска художничка, сценограф и езотерик.

Стилът ѝ е уникален, дълбоко свързан с идеите на Бялото братство и учението на Петър Дънов. И днес Лили Димкова живее уединено, близо до Бога, с взор, отправен към израстването и подхранването на Духа. В книгата „Петър Димков – моят баща“ (издадена през 2006 г.) и свои интервюта през годините тя е споделила най-ценните заръки, дадени от баща ѝ, които и до днес спазва с благоговение.



Ето някои от основните препоръки в завета на Петър Димков към дъщеря му и към българите:

За прошката и намесата в чуждия живот

„Ако има нещо, за което да простиш – прости! Ако има нещо, което би ти помогнало да разрешиш даден проблем – разреши го, но с любов, с доброта.

Не критикувайте, защото критиката е разрушителна. Често даваме съвети и грешим, като се намесваме в живота на другите. Не бива да го правим, ако човек не е поискал.

Оплакването също е безсмислено натоварване на другия. Като имаш нещо, което искаш да кажеш (лошо или гневно), излез на балкона и го кажи (на вятъра).“

За сутрешната благодарност

Петър Димков е вярвал, че здравето започва с първата мисъл сутрин. Той е учел дъщеря си, че благодарността е най-силният щит срещу болестите и бедите:

„Той всяка сутрин благодареше на Бога за новия ден, който му подарява, и възможността да му служи. Научи ме, че като станем сутрин, първо трябва да благодарим на Бога за Живота, който ни е дал, за милостта, с която ни е обсипал, за хубавите мисли и чувства, които ни е изпратил“, казва дъщерята на Лечителя.

Урокът за любовта

Лили Димкова описва как баща ѝ е гледал на света не чрез егото, а през призмата на чистото Божествено начало у всеки човек и творение: „Ние трябва да се изпълним с вяра, с надежда, тогава ще дойде упованието, а то е сила, спокойствие. Татко ме учеше, че с любов трябва да се обръщаш към всичко – и към хора, и към животни, и към растения. Най-важното е да обичаш, а не да чакаш само да бъдеш обичан“.

Връзката между лошите мисли и болестите

Петър Димков е лекувал не просто симптомите на физическото тяло, а първопричината в душата. Лили предава неговите думи:

„Болестите са в резултат от отрицателните ни мисли и състояния, както и от лъжата. За да бъдем здрав народ, трябва да се придържаме към положителното и доброто.“

Пеенето също е много важно за здравето. Баща ми ставаше сутрин и веднага започваше да си тананика… Никога не бъдете намръщени и озлобени. Ако ви е тъжно, вгледайте се в очите на някое дете – това винаги ще ви накара да се усмихнете. Усмивките са дефицит в днешно време, а са нещо прекрасно.

С пеенето е свързан и един от най-впечатляващите спомени на Лили Димкова за баща ѝ, който касае неговото минало като войник и офицер, участвал в три войни и раняван осем пъти. Веднъж след тежко раняване в коремната област се налагала спешна и изключително трудна операция на бойното поле, но лекарите не разполагали с никаква упойка. Тогава Димков казал на хирурзите да започват без колебание и започнал да пее с пълен глас, за да надмогне физическата болка. С песен преодолял операцията и дал пример на останалите ранени войници да не се оплакват и да вярват в силата на духа.

Формулата за здраве

Лечителя твърдял, че самовнушението е един от най-древните методи за себелечение. Димков научил дъщеря си всяка сутрин (в полусънно състояние) и всяка вечер преди заспиване да казва шепнешком по 20 пъти фразата: „Всеки ден във всяко отношение все по-добре и по-добре се чувствам“. Той вярвал, че това изречение прониква право в подсъзнанието и постепенно подобрява състоянието на целия организъм.

Петър Димков е вярвал, че животът ни може да бъде много по-приятен, а здравето по-крепко единствено спазвайки древни и лесни правила. Той ги завеща, от нас зависи дали ще ги спазваме и помним.



