Гръм от ясно небе! Летни бури удрят половин България

Денят на 25 август идва с онази характерна августовска двойственост – утрин, която започва спокойно и светло, и следобед, който важи максимата гръм от ясно небе. Според НИМХ над страната ще преобладава слънчево време, но небето няма да бъде спокойно, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В Североизточна България сутринта ще започне под значителна облачност, на места с кратки превалявания. Тази тежест постепенно ще се разплете – валежите ще спрат, облаците ще се разкъсат и денят ще се отвори.

В Западна България обаче следобедът ще бъде драматичен: купести и купесто‑дъждовни облаци ще се надигнат над планините и котловините, а на отделни места ще превали и ще прегърми. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен, идващ от изток‑югоизток.

Температурите ще останат в летния си размах – между 31° и 36°, в София около 32°. По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев, с временни облачни пасажи преди обяд, по-осезаеми над северното крайбрежие. Вятърът ще идва от източната четвърт, морската вода ще бъде около 25°, а вълнението – 2–3 бала. Максималните температури там ще достигнат 28°–30°.

Планините ще предложат своя собствена версия на деня – светъл, но с динамика. Купеста облачност ще се развива около и след обяд, а в масивите на Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. На 1200 метра термометрите ще показват около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Август остава верен на себе си: щедър на слънце, но винаги готов да напомни, че лятото има и своята бурна страна.