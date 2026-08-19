Вълна от горещини залива България. Жълт код

Истинско лятно изпитание предстои за по-голямата част от страната през утрешния ден, 20 август 2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви официално жълт код за опасно горещо време. Жегата ще обхване Южна, Западна и големи райони от Северна България, като горещата вълна изисква повишено внимание от гражданите.

Кои региони ще бъдат в капана на жегата?

Опасно високи температури се очакват в Северозападна и Западна България, като сред най-засегнатите области са Видин, Монтана и Враца. Горещата вълна няма да подмине Пловдив, Кърджали и София-област. Жителите и гостите на столицата София също трябва да се подготвят за тежък ден, тъй като термометрите там ще отчетат около 34 градуса.

Единственото спасение и прохлада през утрешния ден ще предложи Черноморието. Областите Бургас, Варна и Добрич остават извън обсега на жълтия код. Опасните жеги ще подминат и някои по-малки планински части в районите на Сливен, Пазарджик и Благоевград.

Какво ни готви времето?

Максималните температури за деня ще достигнат летни пикове между 33° и 38°. Денят ще започне с ниска облачност или намалена видимост по крайните източни брегове. В следобедните часове ще се развие лека купеста облачност, предимно над Родопите. През целия ден ще духа слаб до умерен вятър от югоизточната вълна.

Как да оцелеем в най-горещите часове?

За да се предпазите от топлинни удари, лекарите съветват да избягвате излизането на открито в пиковия интервал между 12:00 и 17:00 часа. Изключително важно е да заложите на лека храна и да пиете големи количества вода, като напълно изключите алкохолните напитки през деня. Когато сте навън, винаги носете светли дрехи от естествени материи, слънчеви очила и шапка с широка периферия за максимална защита.

За допълнителни подробности относно динамиката на времето и регионалните промени можете да прочетете пълната информация на сайта на БТА.

