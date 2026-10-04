Слънчогледът счупи рекорд, но фермерите не празнуват

Рекордна реколта, пълни хамбари и почти празни сметки - така изглежда парадоксът пред зърнопроизводителите в Добруджа тази есен. Слънчогледът даде добиви, които надхвърлиха дори най-смелите очаквания, а царевицата също се представя много силно. Вместо повод за спокойствие обаче земеделците се сблъскват с падащи изкупни цени, слабо търсене и растящи разходи, особено след поскъпването на горивата. „Хамбарите пълни, сметките обаче са празни“, обобщава земеделският производител Павлин Киров пред Нова телевизия.

Рекорд, невиждан в статистиката

Жътвата на слънчогледа в област Добрич е към края си, а средният добив вече достига около 320 кг от декар. Според председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова резултатите са се подобрявали с напредването на кампанията.

„Започнахме с доста по-ниски добиви, вдигат се, за голямо удоволствие на всички. Предполагам, че жътвата ще приключи може би до седмица и се надявам да не паднат нивата“, коментира тя.

По данни на производителите това е абсолютен рекорд за слънчогледа, откакто в България се води агростатистика. Отлични резултати има и в Силистренско, където добивите също надхвърлят 300 кг от декар.

И царевицата даде силна година

Добри са резултатите и при царевицата. Земеделският производител Павлин Киров, който обработва масиви в община Кайнарджа, посочва средни стойности около 700 кг от декар.

„Имайки предвид последните четири години, мислим, че тази е върхова за пролетниците“, казва той.

Подобна е оценката и на производители от Балчишко. Мария Дикова съобщава, че ожънатият слънчоглед е с отлични показатели и дори е надхвърлил предварителните очаквания.

Реколтата отлична, цената надолу

Добрата новина обаче приключва именно при хамбарите. Слънчогледът тази година е не само много като количество, но и с висока масленост - показател, който традиционно увеличава стойността му.

Вместо цените да вървят нагоре обаче се наблюдава обратното. „За голямо съжаление към този момент, първо, цената слезе надолу и, второ - просто няма търсене на слънчоглед в момента“, заяви Радостина Жекова.

По думите й последните нива са около 490 евро на тон. Мария Дикова също посочва, че цената е паднала с приблизително 30 евро на тон и в момента самата тя практически няма реализация на произведеното.

Скъпите горива натискат стопаните

Така рекордният добив не означава автоматично рекордна печалба. Земеделците трябва да покриват разходите за гориво, техника, препарати, семена, труд и съхранение, а по-ниската цена на продукцията свива приходите им.

Особено чувствително е поскъпването на горивата, защото то се отразява върху почти всички етапи на земеделското производство - от обработката на земята до жътвата и транспортирането на продукцията.

Хамбарите пълни, сметките празни

Точно затова добрата земеделска година се превръща в трудна икономическа сметка. Производителите имат какво да продават, но пазарът не предлага нито достатъчно силно търсене, нито цените, на които са разчитали.

„Хамбарите пълни, сметките обаче пък са празни“, казва Павлин Киров. Изречението най-точно описва тази есен в Добруджа - реколта има в изобилие, но въпросът вече е кой ще я купи и на каква цена.