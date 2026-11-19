Важна промяна за всички столичани и гости на София, които обичат разходките и спорта на Витоша. От събота, 21 ноември, автобусни линии 63 и 66 ще се движат по нови разписания, които осигуряват повече време за престой в планината. Последните курсове ще бъдат значително по-късно вечерта, а един от автобусите ще потегля и по-рано сутринта. Столичната община подготвя и нова организация на автомобилното движение през зимните месеци.

Автобусите ще се движат до 19:45 часа

Най-съществената промяна е изместването на последните курсове по линии 63 и 66 от досегашните 18:00 на 19:45 часа. Това означава, че посетителите ще разполагат с още час и 45 минути за разходки, спорт и почивка, без да се налага да приключват престоя си в планината толкова рано.

По линия 66 се въвежда и по-ранен първи курс. Вместо в 8:00 часа автобусът вече ще потегля в 7:30 часа, което дава допълнителна възможност за сутрешни излети.

От Столичната община обясниха, че решението е взето след анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори. Целта е по-удобен и надежден достъп до природен парк „Витоша“ през зимния сезон.

Подготвя се и обновяване на автобусите по планинските маршрути. Общината вече е обявила обществена поръчка за доставка на 13 специализирани туристически автобуса, предназначени за линии 61, 63 и 66. Те са част от програмата за модернизация на градския транспорт.

Нови правила за автомобилите от 1 декември

Заедно с промените в автобусните разписания Столичната община въвежда и зимна организация на движението към Витоша. Тя ще действа от 1 декември 2026 г. до 31 март 2027 г. и ще дава приоритет на обществения транспорт.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 часа Общинска полиция ще регулира движението по двата основни пътя към планината - от квартал „Бояна“ до местността „Офелиите“ и от квартал „Драгалевци“ до хижа „Алеко“.

Важното уточнение е, че няма да има постоянна забрана за автомобили в тези часове. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът ще остава отворен. При запълване на паркингите обаче полицията ще въвежда временни ограничения, за да предотврати задръствания и блокиране на пътищата.

От общината призовават посетителите да се съобразяват с метеорологичните условия, да използват подходяща зимна екипировка и да следват обозначените туристически маршрути.