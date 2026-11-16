220 камери дебнат на Околовръстното! Кога започват глобите?

Над 200 умни камери вече следят движението по Околовръстното шосе и Северната скоростна тангента в София. Устройствата могат да разпознават десетки нарушения - от неправилно престрояване и преминаване на червен светофар до шофиране с телефон в ръка и непоставен предпазен колан. Въпреки мащабната инвестиция обаче шофьорите все още не знаят кога ще започнат да получават електронни фишове от новата система.

Става дума за проект на МВР за изграждане на Национална интелигентна система за сигурност на стойност близо 13 млн. евро без ДДС. Камерите са физически монтирани, но пет месеца след поставянето им няма публично потвърждение за пълноценното им използване за санкциониране на нарушителите.

Последният отговор на вътрешното министерство, цитиран от bTV, е, че системата функционира в тестова среда. Пълното ѝ въвеждане в експлоатация зависи и от изпълнението на изискванията на Закона за защита на личните данни.

454 камери на 35 ключови места

Проектът предвижда изграждането на мащабна мрежа за наблюдение и контрол на движението по Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента.

Общо 454 камери трябва да бъдат разположени на 35 контролни точки. От тях 220 са специализирани устройства за разпознаване на регистрационни номера и установяване на нарушения, а останалите 234 са обзорни камери, които следят трафика и обстановката по пътя.

Системата е част от Националната интелигентна система за сигурност, която надгражда съществуващата интегрирана автоматизирана система за сигурност.

Договорът между МВР и изпълнителите е подписан на 28 февруари 2023 г. Срокът за изпълнение е 731 дни, което означава, че според първоначалния график проектът е трябвало да бъде готов още през пролетта на 2025 г.

Вместо това и през ноември 2026 г. камерите все още не са достигнали етапа на пълноценна експлоатация за автоматично санкциониране.

Телефон, колан, червен светофар - всичко влиза в кадър

Новите устройства разполагат със сериозни възможности за автоматизирано разпознаване на нарушения. Те могат да следят за неправилна смяна на лентата, престрояване през непрекъсната линия, движение в насрещното платно и преминаване на червен сигнал.

Сред нарушенията, които системата трябва да регистрира, са още използването на мобилен телефон по време на шофиране и непоставянето на предпазен колан от водача и пътниците на предните седалки.

Технологията позволява да се разпознават регистрационните номера, видът и цветът на автомобилите. Предвидено е да се установяват и някои административни нарушения, свързани с липсата на задължителен технически преглед или застраховка "Гражданска отговорност".

За контрола на скоростта обаче има допълнително условие. Камерите трябва да бъдат свързани с подходящо измервателно оборудване, което да позволява законосъобразно установяване на превишението. Самото разпознаване на автомобила и заснемането му не са достатъчни, за да бъде издаден електронен фиш за скорост.

Защо камерите още не глобяват?

Един от основните въпроси е защо система, чието изграждане е започнало преди повече от три години, все още не работи с пълния си капацитет.

Още през юли стана ясно, че част от устройствата нямат осигурено електрическо захранване, а други работят само в тестов режим. Тогава като пречка за издаването на електронни фишове беше посочена и необходимостта от метрологично одобрение на оборудването, когато то се използва за измерване на скорост.

Сега от МВР дават и друго обяснение. Въвеждането в експлоатация е обвързано с прилагането на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

От министерството уверяват, че проектът е във финална фаза и след приключване на необходимите административни процедури системата ще бъде въведена в експлоатация с пълния набор от функционалности.

Конкретна дата обаче не е посочена. Не е обявено и колко от специализираните устройства вече са преминали всички необходими проверки и са готови да предоставят данни за издаване на санкции.

13 млн. евро инвестиция без ясен срок за старт

Забавянето поставя въпроса кога скъпата технология ще започне да изпълнява основното си предназначение - да повишава безопасността на движението и да дисциплинира шофьорите.

От Българската асоциация на пострадалите при катастрофи обръщат внимание, че превантивният ефект от подобни системи се появява тогава, когато нарушителите реално получават санкции.

Докато камерите само регистрират нарушения, без те да водят до последствия, водачите нямат достатъчно основание да променят поведението си.

Междувременно Столичният общински съвет одобри създаването на работна група, която да подготви отделна общинска система за контрол на скоростта и други нарушения. Първоначалната идея предвижда 20 контролни точки с възможност за разширяване до 50.

Така София се движи към още по-мащабен автоматизиран контрол на пътя. Големият въпрос обаче остава кога вече монтираните камери ще започнат да работят реално.

Защото 454 устройства могат да наблюдават трафика, 220 от тях могат да разпознават нарушения, но докато системата не заработи в пълен режим, шофьорите продължават да чакат отговора на най-важния въпрос: кога първите електронни фишове ще пристигнат в пощенските им кутии?