Потоп в София. Затвориха Околовръстното ОБНОВЕНА
Градският транспорт до Витоша бе спрян
Следете всички новини, анализи и коментари за Околовръстно Шосе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Градският транспорт до Витоша бе спрян
Верижна катастрофа предизвика адско задръстване
Мъж пусна скандално видео
Летят пожарни
Той се намира край Казичене
Водачът е загубил управление, излязъл е от пътя в полето
Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Три дни ще продължи процедурата
Скандалният дилър на дрога Иван Михайлов-Кубинеца, подозиран за 2 убийства в столичния жк "Младост", е загинал в самоубийствената катастрофа на Околов...
Мъж загина на място при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на Околовръстното шосе на града снощи. Шофьорът е карал в насрещното със 140 ки...
Околовръстното да не се приема за градска бариера, а пешеходци и велосипедисти да минават към Витоша. Това е една от идеите на главния архитект на Соф...
Лек автомобил и ТИР са се ударили на Околовръстното шосе на София- между ж.к. "Люлин" и кв. "Суходол", предаде "Фокус". Колата, движеща се в посока ж...
Шофьорът, който катастрофира късно снощи с автомобила си на Околовръстния път на София, остава в тежко състояние. Това съобщиха от болница „Света Анна...
До края на годината ще завърши основната работа по изграждането на Северната скоростна тангента на София. Това заяви министърът на регионалното развит...
Верижна катастрофа е станала на Околовръстното шосе на столицата. Пътят при разклона за селата Мрамор и Требич е затапен от автомобили, съобщава БЛИЦ....
Младо момче, което почина след трагичен инцидент на Околовръстното шосе в София преди два дни, ще даде нов шанс за живот на четирима души. Родителите...
Тежко остава състоянието на 25-годишния младеж, който пострада при верижна катастрофа на кръстовището между бул. „България" и Околовръстния път в стол...
25-годишен мъж е тежко ранен при катастрофа на кръстовището между бул. "България" и Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след обяд. Д...
Няколко коли са се ударили в голяма верижна катастрофа на пътния възел на бул. "България" с Околовръстното шосе на София в посока кв. "Младост". По ин...
София. Камион премаза кола в тежка катастрофа на Околовръстното шосе в София. Инцидентът стана в района за Драгалевци, информира бТВ. Лек автомобил "...