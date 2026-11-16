Спасиха екипажа на потъващия в Черно море кораб

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани и качени на борда на вертолет, който се отправя към Морска вертолетна авиобаза “Чайка”. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците.

По информация от екипажа на вертолета евакуираните са в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но хората са премръзнали.

При въздушното обследване на района е установено, че корабът е обърнат. Към мястото на инцидента е насочен военен кораб, който ще провери за наличие на замърсяване на морската среда.



Операцията по търсене и спасяване се проведе под ръководството на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.