Защо не трябва да носим черни чорапи в самолета
Обяснението даде дългогодишен член на екипаж
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Обяснението даде дългогодишен член на екипаж
Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на плавателния съд
На място има консул, който е в готовност да окаже пълно съдействие на нашите граждани
Близо 6 месеца никой нямаше достъп до екипажа на кораба
Говори кап. Христо Папукчиев
Плавателният съд е собственост на британска компания, част от която се притежава от един от най-богатите израелци
Когато лошите метеорологични условия се подобрят, веднага ще започнат действия по издирването
Кораб от Израел с българи на борда е бил отвлечен от йеменските хуси в Червено море
Какви са имената и националностите му
Хеликоптер Ми-17 се включи в гасенето на пожара
Кризата със заклещения кораб доказа защо не сме морска държава
По неофициална информация екипажът е от 9 души, а капитанът е турски гражданин
Не можем да торпилираме кораб, който се е отклонил за 10 минути от курса, каза военният министър
Екипажът и на двата самолета свидетелства за „яркозелен летящ обект“
Всички членове на екипажа на борда са загинали
Тя е разбита на най-малко три части и се намира на дълбочина от 838 метра
Според официална информация запасът от кислород на 53-членния екипаж е свършил рано тази сутрин
По време на престоя им бяха извършени над 50 научни изследвания и експеримента
Готов е екипажът на Спейс екс
Пътническият самолет, който се разби при неуспешно кацане на дубайско летище, е претърпял "операционен проблем". От летището съобщиха официално, че вс...