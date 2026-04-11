Защо не трябва да носим черни чорапи в самолета

Никога не носете черни чорапи в самолета. Причината разкри бивш член на самолетен екипаж с над 25 години опит в професията. Въпреки че на хората се препоръчва да не носят неща като клинове и дънки по време на полет, е малко вероятно да сте се замисляли какви чорапи носите, докато пътувате, пише сайтът businessnovinite.bg.

Този съвет е до голяма степен за тези, които си събуват обувките в самолета и по този начин показват какви чорапи носят.

В интервю за Metro Online бившият член на екипажа на British Airways Крис Мейджър обясни защо черните чорапи могат да бъдат проблем. „При нощен полет осветлението в кабината е слабо и тъмните чорапи се сливат със сенките“, каза той за пътниците, които си събуват обувките в самолета.

„Проблемът започва, когато пътниците се протегнат и оставят краката си да висят насред пътеката. При тези условия екипажът може да не забележи краката ви до последната секунда.“ Това може да доведе до спъване на член на кабинния екипаж в краката на пътника, което е последното нещо, което някой иска, когато всички спят, пише "Unilad".

Крис продължи, казвайки: „Не става въпрос за мода. Става въпрос за видимост. В тясна пътека екипажът се движи бързо, понякога носи топли напитки и често работи около чанти, лакти и полузаспали пътници. Всичко, което е трудно да се види на нивото на пода, би могло да се превърне в инцидент.

Крис вече е споделял мислите си за това хората да си събуват обувките на борда и не вижда проблем в това - при едно условие. „Човек би се надявал, че сте имали обикновеното благоприличие да се изкъпете или да вземете душ и да обуете чисти чорапи или чорапогащи, преди да се качите на самолета“, каза той пред CNN.

