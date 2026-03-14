Скок на самолетните билети. Мрачна прогноза

Поскъпването на самолетните билети вече е в ход и се очаква да се засили значително през следващите седмици., пише nur.kz.

Причината е в резкия скок в цените на авиационното гориво (над 80-90% от началото на годината) вследствие на конфликтите в Близкия изток и ударите срещу Иран.

SAS, Qantas и Scandinavian Airlines са сред първите, които вече въведоха „временни корекции“ заради разходите за гориво.

Според прогнозите на експерти от туристическия сектора очаква се средното увеличение да е от 5% до 15%, в зависимост от региона.

За Европа и Северна Америка прогнозите сочат повишение до 6% за повечето маршрути, въпреки че за някои дестинации може да има и по-осезаемо увеличение.

За Азия и Близкия Изток поскъпването ще е между 8% и 14%, като на места може да достигне и над 20%.

Thai Airways вече обяви увеличение от 10% до 15% за справяне с оперативните разходи. Cathay Pacific вдигна цените с 35%.

Air France-KLM добавиха 50 евро към цената на двупосочните билети за дълги разстояния.

Експертите съветват да се резервира възможно най-скоро, тъй като цените на керосина вече стигнаха рекордни нива от над 1500 долара за тон.

През следващите месеци се очаква допълнителен натиск върху цените заради новите изисквания за използване на по-скъпото „устойчиво авиационно гориво“ (SAF) и квотите за вредни емисии.

