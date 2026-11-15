Напрежение. Нова атака с дронове в Черно море

Три търговски кораба бяха поразени от безпилотни летателни апарати вечерта на 14 ноември край Сулина, в териториалните води на Румъния. Букурещ официално потвърди и трите случая, след като първоначално Министерството на отбраната съобщи за два от ударените плавателни съда.

Сред поразените е танкерът-химикаловоз EVIAPETROL V, плаващ под гръцки флаг и менажиран от гръцка компания. На борда му е избухнал пожар, който екипажът е успял да овладее.

Вторият кораб е бълкерът MARSOL, регистриран под флага на Сейнт Китс и Невис. И на него е имало пожар, потушен от моряците.

Третият плавателен съд - продуктовозът ALI NAJAFOV, също плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, е бил обект на военен удар с дрон. На борда му е избухнал пожар, който екипажът е овладял. Няма пострадали. Maritime.bg разпространи кадри от борбата с огъня.

Атаките са извършени в териториалното море на Румъния, която е член на НАТО. Заедно с бълкера LARISSA 1, поразен на 13 ноември, атакуваните търговски кораби в района от петък насам стават четири.

След засичане на въздушна цел източно от Змийския остров два изтребителя F-16 са излетели от 86-а въздушна база в Румъния. В 20:51 ч. жителите на източната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата RO-Alert.

Румънските власти обявиха района край Сулина за опасен заради „плаващи обекти, които идват от север“. Ограничената зона започва южно от входа на Сулинския канал, простира се на около 14,5 морски мили на юг и е широка до приблизително 8,5 мили. Ограничението остава в сила до второ нареждане.

След инцидентите EVIAPETROL V е поел към Пирея, Гърция, а MARSOL се е насочил на юг, но все още се намира край румънския бряг. ALI NAJAFOV е напуснал котвената стоянка още в събота вечерта.

Друг танкер - SEAVEN OCEAN, собственост на същата гръцка компания като EVIAPETROL V, също е отплавал и е изключил системата си за автоматична идентификация AIS.

За ALI NAJAFOV това е втори подобен инцидент в района. През 2023 г. корабът се е ударил в дрейфуваща морска мина край устието на Дунав, след което е бил ремонтиран във Варна.

Междувременно край румънския бряг на юг дрейфува MARIAM M - плавателен съд без екипаж и товар. Според Maritime.bg за по-малко от 10 часа той се е приближил с над 20 морски мили към нос Шабла.

Междувременно бълкерът LARISSA 1 се намира в изключителната икономическа зона на България и е възможно да бъде ремонтиран в български корабостроителен завод.