Boeing P-8A Poseidon над морето ни, извънредни разпореждания за корабите

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon извърши мисия за наблюдение над западната част на Черно море. Машината летяла в рамките на изключителната икономическа зона на България, съобщи Itamilradar.com.

Самолетът с регистрационен номер 170269 изпълнил полета си днес. Основната му задача била да следи морската обстановка в район, в който търговското корабоплаване е изложено на риск от руски атаки с дронове. Машината летяла в международни води, като маршрутът ѝ включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие, посочва NOVA.

Открива потенциални заплахи

Според анализа на Itamilradar профилът на полета показва, че става дума за мисия за морско наблюдение, а не за радиоелектронно разузнаване. Подобни операции имат за цел да проследяват движението на плавателните съдове и да откриват потенциални заплахи за корабоплаването.

Boeing P-8A Poseidon е разработен основно за откриване и борба с подводници, но разполага и с оборудване за наблюдение на морската повърхност и патрулиране.

Засиленото присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море

Полетът е поредният пример за засиленото присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море. През последните дни в района са регистрирани и други подобни мисии. Сред тях са полети на американски самолети P-8A Poseidon и на италиански самолети за ранно предупреждение и управление CAEW.

Засиленият интерес към наблюдението на региона е свързан с нарастващите рискове за морския транспорт. Руските атаки с дронове срещу търговски кораби поставят под въпрос сигурността на корабоплаването, особено по маршрутите, които свързват украинските пристанища с останалата част от черноморската транспортна мрежа.

Новите изисквания за корабоплаването

Междувременно морските власти въвеждат нови оперативни изисквания за корабоплаването в българската акватория чрез извънредно навигационно съобщение. Разпореждането се отнася за всички плавателни съдове, които планират преминаване през териториалното море на Република България.

Според новите правила, точно два часа преди да пресекат границата на българските териториални води, корабите са длъжни да изпращат специализиран доклад (SP). Уведомлението трябва да съдържа пълни идентификационни данни, включително име на съда, IMO номер, флаг и т.н., предаде maritime.bg.

В доклада задължително се посочват точната входна точка, координатите и очакваното време на навлизане по UTC, както и информация за последното и следващото пристанище от маршрута.

Опасните товари

Капитаните са длъжни да докладват вида на превозвания товар, с акцент върху евентуални опасни товари, вредни вещества или газове, които биха могли да застрашат населението или околната среда.

Допълнително се изисква предоставяне на данни за общия брой на хората на борда, включително капитана, наличните количества и видове горива и смазочни материали, както и незабавно докладване на евентуални технически неизправности или дефекти.

В доклада се вписват още контактите на мениджъра и други оперативни данни.

Мерките целят засилване на контрола, безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда в района. Те идват на фона на последната атака срещу контейнеровоз, довела до неговото потъване югоизточно от Варна.