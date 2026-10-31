Последно сбогом със Слави Бинев: княгиня Калина, спортисти и известни личности на поклонението

Княгиня Калина, съпругът ѝ Китин Муньос и синът им Симеон-Хасан са сред дошлите да се поклонят пред Слави Бинев. Поклонението започна тази сутрин, 31 октомври, в столичния храм „Света София“, където близки, приятели и колеги се сбогуват с президента на Българската федерация по таекуондо.

Сред опечалените са националните състезатели по таекуондо, спортни ръководители и представители на посолството на Република Корея.

Последна почит отдадоха още президентът на футболния клуб „Славия“ Венцеслав Стефанов, спортният директор на Българския олимпийски комитет Петър Георгиев, президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и ръководителят на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Сред присъстващите са Ивайла Бакалова, Евгения Калканджиева, Ваня Червенкова, Йордан Йовчев и бившият началник на НСО Тодор Коджейков.

От политическите среди на поклонението дойдоха Румен Петков и Ангел Джамбазки.

В храма са поднесени над 20 траурни венеца. Един от тях е от футболната легенда Христо Стоичков и съпругата му Марияна.

Убийството, което потресе спортните среди

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Той беше на 60 години.

За убийството е обвинен турският бизнесмен Еюп Темиз, който беше задържан около час след престъплението. Софийският градски съд постанови той да остане в ареста.

По данни на разследването двамата са се познавали от години и са поддържали делови и приятелски отношения.

Обсъжда се връзка с бизнес спор, в който Бинев е участвал като посредник, но конкретният мотив за убийството все още не е окончателно изяснен.

Слави Бинев беше бивш състезател по таекуондо, предприемач, народен представител и евродепутат. През последните години той беше активно ангажиран с развитието на българското таекуондо и международните позиции на спорта.