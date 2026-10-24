Разстреляха Слави Бинев

Един от знаковите бизнесмени на прехода – Слави Бинев бе застрелян днес сутринта, докато караше автомобила си в района на кв. Павлово.

Това съобщи БНР, като се позовава на свои източници от МВР. На мястото има криминалисти, а полицията разследва убийството.

Извършителите са задържани на АМ "Тракия".

Засега информацията е, че става въпрос за битов скандал.

Бинев е бивш евродепутат и настоящ президент на Българската федерация по таекуондо.

През 90-те години развива бизнес в сферата на услугите и развлеченията, като беше свързан с R-System Holding и със столични заведения, сред които клуб „БИАД“.

Роден е на 10 декември 1965 г. в София. Преди да навлезе в бизнеса и политиката, се занимава активно с таекуондо.

През 1992 г. печели европейска титла в този спорт, а по-късно заема ръководни позиции в спортни организации, като от години оглавява Българската федерация по таекуондо и е първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз.

Политическата му кариера започва с партия „Атака“. През 2007 г. е избран за евродепутат, а същата година се кандидатира за кмет на София.

По-късно създава политическото обединение ГОРД, а през 2014 г. влиза в Народното събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии, завършило с протести на културни дейци.