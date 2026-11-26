Има и пети задържан за блудството с 15-годишно момиче по време на купон за Хелоуин в София. Софийската районна прокуратура да даде повече подробности за новия арестуван чрез говорителя си Георги Коджаниколов. Оказа се, че пеният обвиняем е стар познайник на полицията.

16-годишно момиче е било жертва на блудствени действия на спирка на градския транспорт в началото на септември. Нейният нападател е момче, което е част от компанията младежи, насилила момиче в апартамент на Хелоуин и заснела гаврата, съобщи Георги Коджаниколов.

Момичето е на 16 години и също е присъствало на партито. Въпреки че блудството с нея е станало на оживена спирка на градския транспорт, никой от свидетелите не се е намесил. "Непълнолетната е карана да извършва действия против волята си", посочи прокурорът.

"Към днешна дата мога да потвърдя, че има двама нови обвиняеми, и двамата са пълнолетни, задържани са. Утре ще бъде внесено искане за определяне на мярка на неотклонение задържане под стража в Софийски градски съд. Обвинението спрямо вчерашния обвиняем е свързано с изготвяне на порнографско съдържание, в случая със стрелбата с пистолета, където пистолетът бе насочен към главата и тялото на момичето. От днешнния ден - е свързан с извършване на сексуална принуда спрямо непълнолетно момиче. Разследването тече на много високи обороти, разпитват се свидетели, преглеждат се записи", каза още Коджаниколов.

Вчера стана ясно, че има четвърти задържан по случая. Прокуратурата повдигна обвинение на 18-годишен младеж, за когото има първоначални данни, че е заснел част от видеоклиповете с посегателството над момичето.

А днес Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата малолетни (на 14, 15 и 16 години), обвинени в блудство с 15-годишното момиче. Заседанието продължи над четири часа и се проведе при закрити врата.

Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност.

Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпространили клипове от случилото се в интернет.

Припомняме, че Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

Случаят е от края на октомври, когато в апартамент в София се провеждало парти с участието на повече от 10 младежи – момчета и момичета. По думите на прокурорски говорител в жилището е имало три момичета. Адресът е бил посетен и от полицейски служители заради силен шум, които обаче само предупредили и си тръгнали. Посегателството над момичето станало около час след посещението на полицията.