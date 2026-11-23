СДВР проговори за блудството с 15-годишното момиче. Случаят от нощта на Хелоуин потресе страната.

Сигнал за случая със сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София е получен на 17 ноември в 1-о РУ. От детска педагогическа стая са получили част от видеоклиповете, които изтекоха в социалните мрежи. В резултат на получената информация съм разпоредил преписката в 1-о РУ и тя е докладвана в СДВР. Образували сме досъдебно производство, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по повод случая със сексуално насилие над непълнолетно момиче в София.

Досъдебното производство е образувано на 18 ноември в късния следобед. В рамките на 24 часа служители на СДВР са разпитали 7 свидетеля, включително и пострадалото момиче. Изготвена е видеотехническа експертиза. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура.

„На следващия ден от служители на СДВР са задържани 4 души – 3 непълнолетни и 1 пълнолетен. След постъпване на делото в следствения отдел стана ясно, че 3 непълнолетни момчета бяха привлечени като обвиняеми и към момента изтъпяват наложената мярка за неотклонение“, посочи Пелтеков.

С пълнолетния мъж са извършени действия от следовател, водещ следственото дело. Наблюдаващият прокурор е възложил провеждането на допълнителни действия.

„Установили сме и иззели оръжието – газов пистолет, с което се вижда как едно от момчетата стреля по момиче. Установили сме и телефона на единия от извършителите, който е впоследствие е заложен в заложна къща“, посочи още Пелтеков.